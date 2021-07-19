港媒：曾参与高官饭局 前恒大高层就企图强奸罪出庭

香港媒体引述消息人士报道，一名违反限聚令涉嫌参与九人饭局的时任恒大集团高层人员陈奋，今天（19日）就他在饭局同一天涉嫌的企图强奸案，在香港出庭面控。

据香港《明报》报道，案件已押后至7月30日再审，被告获准以10万港元（1万7500新元）现金保释外出，其间不准离港，每星期须到警署报到两次。

散庭后，在场记者以广东话及普通话，询问被告案发时是否参与九人饭局、与谁出席等等，被告均没回应，身旁的一名男子则说：“陈生唔会答任何问题。”（陈先生不会回答任何问题）记者接着追问这名男子，他是否为被告的秘书、律师或恒大集团职员，男子则没有回答。

在场记者也在庭外追问被告，他是不是恒大集团高层等等。被告仍没做出回应，随后登上一辆有中国大陆和香港车牌的私家车离开。

据报道，陈奋之前是恒大集团香港公司常务副总经理，他被控一项企图强奸罪。控状指被告在2021年3月2日晚上，在跑马地区一个住宅单位企图强奸一名女子。

香港警方早前在调查这起企图强奸案时，揭发上述饭局，参与者包括副保安局长区志光、入境处长区嘉宏及海关关长邓以海，一共有九人被票控。消息人士称，陈奋也参与了这个饭局。

香港01早前也报道，一名出席上述饭局的女子称，自己遭到同场的中国大陆民企高层强奸。据报道，这名高层为恒大香港一名陈姓高层，并引述消息人士称，警方3月4日到湾仔恒大中心拘捕陈姓男子。这名男子原本面对强奸控状，控状后来改成企图强奸。

香港媒体揭发与上述饭局有关的信息后，区志光、区嘉宏和邓以海均承认3月初出席饭局违反限聚令，而被票控。

消息人士之前也透露，陈奋已经没有上班，他的公司电邮也疑似失效，只显示“550 Mailbox not found”（找不到邮箱）。