中国外交部称75万多人参与联署吁彻查美实验室

中国外交部今天（19日）声称，已有超过75万网民参与联署，呼吁彻查美国德特里克堡（Fort Detrick）生物实验室，以便搞清楚冠病病毒的真实情况。

据中国《北京日报》报道，外交部发言人赵立坚在例行记者会上谈到，环球网也发起了网络民调，目前已有超过九成的受访者认为，下一步应赴美国开展溯源研究。

《环球时报》早前报道，该报前天在官网和微博上发起网络民调，截至昨天晚上7时共吸引超过5万2000人参与，其中超过九成（91.7%）受访者认为，世卫专家组下一步应赴美国开展溯源研究，1.6%的受访者则认为应赴印度，1.7%的受访者选择意大利，选择其它国家的受访者占5%。

报道称，多名中国网民前天发布公开信，呼吁世界卫生组织在下一阶段的冠病病毒溯源中，对美国德特里克堡实验室进行调查，并委托《环球时报》发起民意征集活动，截至昨晚11时30分已有超过50万中国网民参与联署。

赵立坚称，民众和媒体自发的行动，实际上是问出了国际社会长期无法得到回答的问题，而美国有一些人始终讳莫如深，并呼吁美国回答几个问题：德特里克堡生物实验室同电子烟疾病等不明原因呼吸系统疾病到底有何关联？美国为何至今还不邀请世卫组织赴美彻查德堡？在溯源问题上，中国去得，美国为什么去不得？

赵立坚也说，美国应展现透明，有问必答，回应外界关切，并称任何出于一己私利，背弃科学与真理，甚至鼓吹“情报溯源”，威胁、打压专家学者的行径，只会严重干扰和破坏全球抗疫合作，只会激起国际社会的强烈不满和反对，绝不会得逞。

赵立坚说：“民意不可违，人心不可欺，美方企图搞政治操弄，向中国甩锅推责，这早已路人皆知。美方应正视包括中国人民在内的国际社会的呼声，对公开信和网络民调内容作出令人满意的交代。”

冠病疫情爆发后，中美两国就冠病源头爆发口水战，中国舆论也曾出现病毒源自德特里克堡的说法。中国官方早前也呼吁美国让世界卫生组织专家前往德特里克堡生化实验室，以展开冠病病毒溯源调查。