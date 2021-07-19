下午察：向东京出发 中国最大奥运团压力有多大？

命运多舛的东京奥运会本周终于要登场了，陆续抵日的777人代表团，是中国出海征战奥运规模最大的一次，恐怕也是压力最大的一回。除了要逆转在前两届奥运金牌榜上“连跌”之势，中国在几项夺金热门项目上还面对东道主日本的挑战，无论从金牌数量还是民族情结来看，中国队员都面临极大的“必胜”压力。
然而，此次中国团队明星运动员不多，只有几名老将撑台，加上疫情导致一些训练与比赛规则改变，为其增添前所未有的挑战。中国团队不仅需要为2016里约奥运表现欠佳雪耻，也要为明年初举办的北京冬奥会造势，用体育强国的表现回应此起彼伏的抵制声浪。在这届被称为“最难猜”的奥运舞台上，中国队可谓“压力山大”。
金牌榜“保三进二”的压力
2008年是中国体坛、乃至整个国家最多灾难又高光时刻。中国首次成功承办夏季奥运，自家运动员也很争气，在主场大放异彩，最终夺51面金牌，登上金牌榜榜首（后因选手禁药事件剩48面），是奥运史上首个站上金牌榜首位的亚洲国家，并且将获得36面金牌的卫冕榜首美国远远甩在后面。
但在此之后，中国在奥运会金牌榜上的表现可谓一届不如一届。2012年伦敦奥运会，中国以36面金牌退居老二；2016年里约奥运会，中国只获得26面金牌，滑落至第三。新华社当时也发推文指出，中国代表团在里约“遭遇了最糟糕的奥运翻车。”
自2000年悉尼奥运会以来，中国在奥运金牌榜上虽然只登过一次榜首，但其排名从未跌出前三。虽然中国至今没有挑明本届奥运金牌总数目标，但可想而知，保住第三位应是最低要求，停止过去两届“连跌”的趋势。
中国体育总局局长、代表团团长苟仲文15日已放话，要求全团敢打敢拼不认怂，坚决遏制奥运成绩多年持续下滑趋势，确保在金牌榜和奖牌榜上保持在第一序列。
虽然苟仲文没说“第一序列”到底是排第几，但从逻辑分析，在“保三”的基础上“进二”才能真正为中国队在2012年里约奥运会上的失利挽回颜面。而此次又在日本比赛，高涨的民族情绪逼迫中国队在东京交出亮眼成绩单。至于“坚决遏制”奥运成绩持续下滑趋势的表述，则让人在“坚决”中听出一些焦虑的感觉。
面临东道主日本“最大团队”挑战
中国团队想在本届奥运会“敢打敢拼不认怂”，面临的一大劲旅恰恰是有主场优势的日本。
与中国不同的是，日本在前两届奥运会中的整体表现呈上升趋势：从2012年以七面金牌排在第11位，到2016年以12面金牌猛进至第六位，日本团队进步速度与整体实力不容忽视。
此外，由582名运动员组成的日本奥运代表团也是历史上规模最大的。日本此前也定下高目标，宣称要在本届奥运赢得30面金牌，这不仅比上一届奥运多出一倍有余，更超过中国上届奥运的26面金牌。
日本的有利条件在于，本届奥运会新增的滑板、冲浪、攀岩、棒垒球和空手道等五个新增项目中，空手道和棒垒球均是日本的强势项目。
即便日本最终无法在金牌数量上与中国比肩，也仍有机会在中国几项夺金热门项目上与之对决。如果中国在这些“本该得金”的项目上败给日本，“保三进二”恐怕困难。
例如，乒乓球与羽毛球是中国团队夺金热门项目，但日本今年在这两项均派出猛将迎战。本届奥运乒乓球新增混双，日本队水谷隼/伊藤美诚的组合实力不容忽视，水谷隼曾获里约奥运男单铜牌，伊藤美诚则在2018国际乒联世界巡回赛中获女双冠军。
而在羽毛球项目上，近几年日本队女双强势崛起，高桥礼华/松友美佐纪的组合在里约为日本羽毛球赢得了奥运首金。高桥礼华退役后，福岛由纪/广田彩花以及松本麻佑/永原和可那承担起为日本女双守住这枚金牌的任务。
无论如何，由于历史情结与民族主义等复杂因素，中日在任何体育项目上的对决都备受瞩目，不少中国网民怀揣“输给谁都不能输给日本”的心态，也给运动员增添了不少无形压力。
事实上，还没开赛已能闻到火药味，中国媒体近日不断“吐槽”日本机场防疫安排混乱，今天又指有日本网红摘下口罩“围堵”刚抵日的中国乒乓球队，要强行合影。
中国媒体称其“用心险恶！”，不少中国网民也在隔空怒骂，质问“这是要给对手传染冠病自己拿奖牌吧？”“这是日本人所谓的高素质吗？”
明星不在老将撑台 中国队的独特挑战
曾获三届奥运会游泳冠军的名将孙杨，因“暴力抗检”事件上个月被国际体育仲裁法庭（CAS）裁决禁赛四年零三个月，无缘东京奥运会，让中国在游泳项目夺金的希望大减。此外，羽毛球明星级球员“超级丹”林丹早前也宣布退役，让中国羽球队黯然失色。
新华社14日发表了题为《盘点无缘东京奥运会的十大中国名将》的文章，还列出丁宁（乒乓球）、邓薇（举重）、唐佳丽（女足）、张梦雪（射击）等无法参与东京奥运会的十个明星级运动员。可见这次中国团并非一支“众星云集”的队伍。
当然，代表团中的国际级名将还是有的，只不过许多已是过了而立之年的老将，如32岁的乒乓男将马龙、34岁的跆拳道队吴静钰、36岁的举重队吕小军等。中国媒体此前也报道，中国跳水队与女子足球队今年都采用“以老带新”的组合赴日参赛。
除此之外，由于疫情，一些中国运动员还面临独特的挑战。
去年疫情暴发初期，一些中国运动员就采取了提前出国、国外训练、绕道参赛等方式，以确保参加重要的奥运资格赛、积分赛。四处奔波难免影响训练周期。此外，一些选手去年备战的主要方式都是封闭训练，这种新的训练方式或许也会影响表现。
也同样因疫情影响，此次奥运乒乓球比赛不允许球员用手或者毛巾接触球台，不允许运动员吹球。但对不少中国乒乓球运动员而言，擦球台和吹球都已是下意识的习惯。之前的奥运模拟赛上，马龙就因用手触摸球台吃到了两张黄牌。
中国乒乓女运动员刘诗雯坦言：“一开始会不适应，但是奥运会既然有这样的规定，那自己必须适应和遵守。”
肩负为北京冬奥会造势的压力
距离2022北京冬奥会还有两百天，届时，北京将成为国际上唯一举办过夏季和冬季奥运会的“双奥城”，也是继1952年挪威的奥斯陆、时隔整整70年后第二个举办冬奥会的首都城市。
但国际上抵制北京冬奥会的声浪此起彼伏，英国下议院上周四（15日）投票通过了一项对北京冬奥会进行外交抵制的动议。欧洲议会本月初也呼吁欧洲联盟成员国抵制北京冬奥会。美国、加拿大此前也有政治人物发出同样的呼声。
因此，中国代表团在东京奥运会的表现，也有可能会影响明年初北京赛事的气势。
中国驻日大使孔铉佑日前受访时就表示，本届东京奥运对中国而言不仅是竞技场，也是宣讲台，“中国将以东京奥运为契机向世界大力推介明年的北京冬奥会，实现顺利接棒。”
法新社认为，少了孙杨的中国团队仍然雄心勃勃，并渴望在2022年北京冬奥会前几个月，在日本上演一场好戏。
一名有80万粉丝的中国体育博主分析：“因为冬奥会就在我们家门口，中国希望（在东京）取得好成绩来激发每个人对运动的热情。”——他认为中国这次能在金牌榜上“进二”。
体育数据公司Gracenote发布的本届奥运奖牌榜预测显示，美国以43枚金牌、114枚奖牌继续排名榜首，中国以38枚金牌、85枚奖牌位居次席，东道主日本将拿到34枚金牌、59枚奖牌。
但该公司在预测报告中说：“由于疫情的影响，东京奥运会或许成为最不可预测一届奥运会。”
诚然，疫情与赛事一样难测，几经波折的东京奥运会必将上演不少精彩对决，相关的争议与口水战估计也不会少。
但撇开民族主义情绪，能确定的是，奥运热潮若能鼓励更多中国人热爱运动，通过体育强身健体，也能鼓舞中国各大组织举办更多全面的、安全的体育赛事，那肯定是幸事，其价值也无法用金牌数衡量。