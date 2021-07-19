上海领跑中国上半年居民可支配收入

中国国家统计局网站今天（19日）公布了31个省份上半年居民可支配收入情况。从数据来看，有七个省超过了2万元（人民币，约4000新元）大关。其中最高的是上海，上半年上海居民人均可支配收入首次突破4万元大关，以40357元领跑。

据一财网报道，7月15日，中国国家统计局发布的数据显示，上半年，全国居民人均可支配收入17642元，同比名义增长12.6%，这主要是受到去年上半年低基数的影响，两年平均增长7.4%，比一季度加快0.4个百分点；扣除价格因素同比实际增长12.0%，两年平均增长5.2%，略低于经济增速，基本同步。

分省份来看，有10个省份上半年居民人均可支配收入高于中国全国水平，分别是上海、北京、浙江、江苏、天津、广东、福建、山东、辽宁和重庆，其中前七名的省份人均可支配收入超过2万元。

数据显示，上半年上海人均可支配收入首次突破4万元大关，以40357元领跑，是上半年唯一一个突破4万元大关的省份。北京以38138元紧随其后，其余省份与上海、北京均有较大的差距。

上海和北京作为城市经济体，城镇化率位居前两位。其中2020年，上海城镇化率已经达到了89.3%，北京达到了87.5%。同时，上海和北京作为强一线城市，也是全国中心城市，这两地的现代服务业最为发达。近年来我国收入最高的三个行业分别是信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，科学研究和技术服务业。而这三个行业最为集中的地方就是在上海和北京。因此两地的整体收入水平也比较高。

在北京、上海之后，浙江首次突破3万大关，以30998元位居第三，比其后的江苏、天津、广东高出不少，领先优势明显。杭州规划委员会专家委员会副主任委员汤海孺对第一财经分析，浙江城乡收入差距小，区域发展较为均衡。浙江是以民营经济为主导，藏富于民，很多县都形成各自特色的产业集群，各自都有鲜明的主导集群，各个县市发展的动力比较强劲。