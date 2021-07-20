台湾世界球后戴资颖赴日搭经济舱惹众怒 蔡英文道歉

台湾的奥运代表团昨天（19日）出征东京奥运，但包括世界羽球球后戴资颖在内的全体选手都被安排搭乘经济舱，而非原本规划的商务舱，相关行政人员反倒搭乘商务舱，引发朝野立委抨击和舆论反弹，总统蔡英文、行政院长苏贞昌等都致歉表示遗憾。

综合台湾媒体报道，赴日参加东京奥运的中华台北代表团昨天上午从松山机场以包机方式前往日本，世界球后戴资颖随团出征，上机才得知搭乘的是经济舱，她在社群媒体Instagram附上搭乘经济舱的照片发文说，“好怀念长荣航空，可以搭商务舱。”

戴资颖的父亲戴楠凯受访时也说，有种“被骗的感觉”，他解释说，6月曾接获通知说选手搭乘商务舱，“资颖上机才知道（是经济舱）。”

第三次征战奥运的戴资颖是中华台北代表团此次出征东京奥运的得牌热门人选，她在2016年初成功登顶世界球后宝座，至今已拿过29座巡回赛冠军，蝉联球后周数也是史上第一，2018年更为台湾拿下史上首面亚运羽球金牌。

台湾教育部长潘文忠去年曾在立法院承诺，会让选手、教练搭乘商务舱前往日本参加东京奥运，但昨天体育署以选手众多、考量防疫安全为由，将选手安排在经济舱前舱。

潘文忠和台湾体育署长张少熙昨晚临时召开线上记者会回应事件，潘文忠坦言，基于防疫考量在座位安排上确实思虑不周，尽管商务舱座位有限，但未考量了解选手身体状况，他和张少熙为此鞠躬致歉。

台湾教育部长潘文忠（左）、体育署长张少熙（右）昨晚在线上记者会鞠躬致歉。（台湾教育部YouTube频道截图）

对于外界关切的36名搭乘商务机乘客名单，张少熙表示，除了六名医生、23名总教练和教练外，还有七位队职员，包括代表团团长、总领队、副总领队、国训中心执行长和体育署人员。

这次包机机位风波引发舆论一致挞伐。国民党立委洪孟楷抨击，潘文忠去年3月信誓旦旦说，台湾选手参加东奥一定是高规格防疫，确定全部选手与教练将坐商务舱前往参赛，如今“政府、会跳票”，说好的搭乘商务舱参赛呢？

民进党立委吴思瑶也表示，有什么理由只能包机一台？就算已经包机，也可考虑请华航调整座位配置，再不行也该事先告知大家都搭经济舱，有了心理准备，相信选手也能体谅，“最让人不解的是，主角们挤经济舱，商务舱让给不参加比赛的官员们，这是什么道理？”

对于此次风波，蔡英文昨晚在面簿发文回应说，她没想到为了落实防疫、让选手们获得更充分照顾的包机，在座位分配上却没有妥善安排，“我认为这样实在不够细心和贴心。让代表台湾拼战的选手们感受不佳，我非常遗憾”。

蔡英文写道，她曾经承诺参加重要国际赛事的选手和教练要以搭乘商务舱為原则，“对于因为防疫需求，改变了做法，却又没有事先充分说明的情况，我必须要表达歉意。”

她还说，接下来请行政和后勤团队尽最大努力安排选手、教练搭乘商务舱。

苏贞昌昨晚也通过面簿表示，奥运的主角是选手，不是陪同的官员，让奥运选手搭乘包机目的是为让选手拥有更好的照顾和协助，如今却发生让行政人员搭乘商务舱而选手搭乘经济舱一事，“思虑显有不周，我要向所有奥运代表团选手致歉。”

他说，已致电戴资颖向她说对不起，也请体育署向所有选手转达政府歉意，并要求潘文忠确实督导体育署，全力照顾所有选手需求，让他们全心投入赛事，无后顾之忧。

中广董事长赵少康随后狠批，蔡英文体育改革喊了五年、编列大笔预算给相关部会，却连最基本的“好好照顾选手”都做不好，“官大座位大”，这些政务官不是忘了，“奥运代表团的主角是辛苦练习的团员，不是高高在上的官员”。

赵少康表示，如果不是羽球“世界球后”发声，恐怕还无法引出“道歉国家队”再度上场。

此外，戴资颖抵达日本后又在社群媒体贴出下榻的旅馆照片，从照片可见，她入住的房间内有两张单人床、一组床头柜，正对一台电视机等基本家具，以及设有一间厕所，陈设相当简朴。

戴资颖抵达日本后又在社群媒体贴出下榻的旅馆照片，房间陈设相当简朴。（戴资颖Instagram）

旅馆照片再次在台湾社交论坛掀起热议，有网友发文说，“虽然知道协会跟体育署无能已经很多年，但是看到旅馆烂成那样，经济舱就像小儿科了。明天早餐会看到大干面吗？“

不少网友留言感慨说，“我大学毕旅没钱才住那种商务旅馆”“以国手标准真的烂到有剩”、“冠军被这样糟蹋...”“前瞻钱乱洒，正事一团糟”。