台湾将在立陶宛设代表处名称有“台湾”二字

台湾外交部今天（20日）宣布，他们将在东欧国家立陶宛设立“驻立陶宛台湾代表处”。这将是台湾在中国大陆邦交国设立的第一个名称有“台湾”二字的代表处。

外交部在官网发布新闻稿公布，为拓展台湾与中东欧地区，尤其是波罗的海国家的实质关系，强化各领域的合作交流，台湾即将在立陶宛首都维尔纽斯设立代表处，英文名称为“The Taiwanese Representative Office in Lithuania”，各项筹备作业正陆续进行中。

外交部形容立陶宛是与台湾是理念相近的友好伙伴，并举例称立陶宛连续两年超过半数国会议员联名致函世界卫生组织（WHO）干事长，支持台湾参与世界卫生大会，也宣布捐赠台湾2万剂疫苗，展现了对台湾的真诚友谊。

台湾外交部指出，这是台湾相隔18年后，再次在欧洲设立代表处，上一次是在2003年。

综合台湾中时新闻网、苹果新闻网和《自由时报》报道，在立陶宛的代表处将是继驻东非地区索马里兰代表处后，第二个馆处名称有“台湾”二字的馆舍。

立陶宛近来对华立场转趋强硬，今年较早前退出中国—中东欧国家“17+1”合作机制，并计划开设驻台代表处。

立陶宛外交部长兰斯伯吉斯（Gabrielius Landsbergis）早前在美国新闻网站Politico的专访中认为，中欧关系不应再由法德两国主导，欧盟也应有统一的对华策略，并举行包含所有27个欧盟成员国领袖和中国国家主席习近平的“27+1”峰会。