曾评吴亦凡表里反差大 网民赞周星驰神预言

“顶流”男星吴亦凡身陷“诱骗女性”桃色风波引爆舆论，有网民甚至翻出周星驰数年前给吴亦凡的评价与近日的丑闻作对比，赞叹周星驰看人精准，堪称“神预言”。

吴亦凡近日被中国网红都美竹大爆“选妃潜规则”，以“选MV女主角”或“选工作室新人”的名义，诱骗多名年轻女生到酒店陪酒及开房，吴亦凡虽已否认，但网民并不信服，吴亦凡不单被封渣男，还引来众多代言品牌商的割席潮，纷纷宣布解除合作关系。

据网媒香港01报道，吴亦凡2014年获周星驰邀请客串演出电影《美人鱼》，其后两人在2017年上映的电影《西游伏妖篇》中再度合作。

据报道，身为电影《西游伏妖篇》监制的周星驰当时钦点吴亦凡饰演男主角唐三藏，认为他是不二人选，被问到对吴亦凡的评价时，周星驰说，“吴亦凡看起来很纯真，但其实很聪明，表面和里面反差非常大。”

之后周星驰谈到吴亦凡在戏中的角色时还说，“唐僧这个角色，表面和反差很大，只有吴亦凡最适合，地球上只有吴亦凡能够演出这种反差”。

此次性丑闻风波爆出后，周星驰当时对吴亦凡的评价也再度翻红。不少网民将此番评价与近日被爆出的丑闻作对比，赞叹周星驰眼光有慧眼，评价“非常独到，根本是一针见血”，堪称“神预言”，还有人狠批吴亦凡辜负了周星驰的提拔。