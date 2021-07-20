广发银行发起诉讼 恒大股价大跌

中国广发银行发动一笔价值1.3亿元人民币的小额诉讼，令中国恒大、恒大物业及恒大汽车三家主要“恒大系”公司，在一天之内蒸发市值694亿港元（约122亿新元）。

据路透社报道，江苏省无锡市中级法院本月稍早裁定冻结恒大下属公司宜兴市恒誉置业合共1.32亿元银行存款，申请人为广发银行宜兴支行。该裁判文书上周二正式发布在中国裁判文书网，并于周日晚间引发市场关注。

中国恒大、恒大物业K、恒大汽车周一低开，并在午后随着前述消息的发酵而大幅下挫，当日分别收跌16.22%，13.38%及19.10%。据此计算，三家公司市值当日总计蒸发694.32亿港元。

恒大多只在沪深交易所上市的公开发行债券跌幅亦超过10%，15恒大03、19恒大02、20恒大02、19恒大01，跌幅在10%-13%之间。

恒大昨日午后在官网发布声明，强调前述1.32亿元贷款到期日为2022年3月27日，并表示将依法起诉广发银行宜兴支行滥用诉讼前保全的行为。

一位长期跟踪恒大债券的私募机构人士对路透称，银行发起的对外诉讼，通常都要经过总行风控部门核准，接下来需警惕该行其他分支机构是否会采取类似的诉讼行动，“如果会，那恒大压力就更大了。”

另一位保险资管人士表示，除了广发银行，若引发其他金融机构对恒大采取类似行动，“可能会进一步引发市场踩踏，不知道这次许（家印）老板还能否再次力挽狂澜。”

去年8月中国监管部门祭出“三条红线”新规，9月中国恒大即上书地方政府求助，此后市场便对其忧心忡忡。而在昨日股债双杀之前，中国恒大让投资者及供应商倍感困扰的焦点，则是其迅速膨胀而屡屡曝出逾期的商业票据。

今年二季度，对恒大商业票据逾期的声讨愈演愈烈，6月初，恒大发布声明，将网络声讨斥为“不实言论”，并称针对个别项目公司存在极少量商票未及时兑付的情况，集团高度重视并安排兑付。路透查询的恒大地产集团公司债年度报告显示，截至2020年末，恒大集团应付票据余额为2,057.03亿元，同比增长24.32%。

房地产企业通常将商票作为向建筑供应商承诺在未来特定日期付款的应付款项，期限通常为一年以内；商票不被计为有息债务，因此未纳入“三条红线”考核指标。路透上周援引消息人士报道称，中国监管机构希望房地产开发商在月度报告中披露公司的商业票据发行细节。

广发银行与中国恒大总部均设立在广东省，其中广发银行总部位于该省省会广州市，是中国12家股份制商业银行之一；中国恒大早年总部也位于广州市，但在2019年选择迁移至毗邻香港的深圳市。