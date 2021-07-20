中国境内首例个人破产案裁定生效

深圳市民梁先生19日收到了深圳市中级人民法院工作人员送达的裁定书，这是中国境内第一宗裁定生效的个人破产案件。

据中国网报道，今年35岁的梁先生2018年选择蓝牙耳机市场创业。由于没有稳定的客户资源，加上受疫情影响，他的银行债务越垒越高且无力全部偿还。

根据梁先生申报的情况，截至破产申请提出之日，他的债务总额约75万元，而其仅有36120元存款、4719.9元住房公积金，每月固定工资收入约2万元，无房产、车辆等大宗财产。

《深圳经济特区个人破产条例》规定：在深圳经济特区居住，且参加深圳社会保险连续满三年的自然人，因生产经营、生活消费导致丧失清偿债务能力或者资产不足以清偿全部债务的，可以向人民法院提出破产申请，包括申请破产清算、重整、和解。

今年3月10日，梁先生向深圳市中级人民法院提出了个人破产申请。

法院经严格审查，依法受理了该申请，并按《深圳经济特区个人破产条例》的规定，在受理申请当日停止计算约75万元债务的利息。梁先生创业失败后到一家公司担任结构工程师，每月收入约2万元，其表示愿意尽力还债，并提出了重整可行性计划。

根据法院裁定生效的重整计划，梁先生三年内偿还借款本金，所有利息被免去。未来三年，梁先生夫妻除了每月用于基本生活的7700元以及一些生产生活必需品作为豁免财产之外，其他收入均用于偿还债务。如果他不能按重整计划执行，债权人依法有权向其追索未归还的所有借款本息。

“个人破产制度给了‘诚实而不幸’的债务人经济上‘重生’的机会。”深圳市中级人民法院深圳破产法庭庭长曹启选说。

世界上不少国家和地区都有个人破产法律制度。中共十九届四中全会提出，要加快完善社会主义市场经济体制，健全破产制度。

“当前，破产已成为助推供给侧结构性改革，优化营商环境，推动经济高质量发展，实现市场主体优胜劣汰、有序退出的法治化路径。长期以来，由于只有企业破产法，中国境内的破产法律被称为‘半部破产法’。”中国政法大学破产法与企业重组研究中心主任李曙光说，“深圳在个人破产领域的先行先试，填补了中国境内自然人破产法律空白，对今后完善中国破产法律制度有借鉴意义和参考价值。”