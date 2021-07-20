港“占中”发起人陈健民赴台任政大访问教授

香港占中发起人之一、中大社会学系前副教授陈健民昨日抵达台湾，将在台湾政治大学担任访问教授一年。

台湾国立政治大学社会学系系主任黄厚铭昨天在面簿（Facebook）发文说，陈健民当日下午抵达台湾，他将以政治大学社会学系客座教授的身份，分别在上下学期开授“社会运动”和“当代中国社会”的课程。

黄厚铭称，邀请陈健民任教是他这三年担任系主任中最重要的心愿之一，心甘情愿为此奋斗近一年。

黄厚铭说，陈健民在他心目中是真正的知识分子，他过去几年也多少投入捍卫台湾主权和民主生活，但还是很难想像自己因而入狱、失去自由，希望世世代代台湾人与任何国家人民都不必面对这样的处境。

陈健民今天上午也在面簿证实，接受政大邀请，成为一年的访问学者，未来除教学外，“会闭关写书、静思走过的路”，他自录的线上节目“健民书房”和“健民讲堂”仍会继续，“希望一年后在香港再见！”

陈健民过去曾在香港中文大学社会学系担任副教授。2014年9月，他与香港大学法律系副教授戴耀廷、牧师朱耀明一起发起“占领中环”行动，争取行政长官由普选产生，被称为“占中三子”。

2017年，陈健民被港府以“煽惑他人做出公众妨扰罪”等罪名起诉，他于2019年辞去中大教职，同年4月因前述罪名被判入狱16个月，直到2020年3月才出狱。

陈健民出狱时强调，对自己倡导公民抗命运动不感到后悔，因为要得到普选就需要作出牺牲。