吴亦凡性丑闻持续发酵 中国官媒发声

中国娱乐圈“顶流”吴亦凡被爆“选妃”、“诱奸”等传闻引爆舆论，继众多代言品牌商解约割席后，中国多家官媒已对此发声表示关注，中国演出行业协会表态称，如若违背公序良俗并造成恶劣影响，“行业自律惩戒也绝不会手软”。

中国网红都美竹前天大爆吴亦凡以各种方式物色、诱骗年轻女性发生关系，包括她自己在内的受害者远超八人，其中甚至包括两名未成年女生。

吴亦凡昨天在个人微博否认灌酒、“诱奸”等多种传闻，并表示会对自己说的话负法律责任，“如果有这类行为，请大家放心，我会自己进监狱。”

吴亦凡工作室也连发两次声明，称都美竹编造不实信息，伪造聊天记录，恶意引导公众，并表示​​​​向公安机关报案。

由中国妇女联合会主办的报纸《中国妇女报》昨天在官微发文说，私德不修，人生必难行稳致远，这是铁律，静等警方介入厘清，期待真相早日水落石出。

《中国妇女报》昨天在官微发文说，私德不修，人生必难行稳致远，并配图“德不配位，必有灾殃”。（微博）

文章还说，法律面前人人平等，流量明星也不例外，相信法律不会冤枉一个好人，也不会漏掉一个恶人。

由官媒新华社主办的《半月谈》昨天在官微发表评论，提出明星艺德约束需加一道“制度锁”。

评论指出，明星频频“犯事”，说到底还是行业内对明星艺德约束不够严格。在成立道德委员会规范从业人员道德的同时，更关键的是要将明星艺德纳入法治化轨道，给明星艺德约束加一道法规之锁，明确明星的责任和义务，将明星的个人行为与职业利益挂钩。

中国演出行业协会昨天也发声表态说，无论法律制裁还是自律惩戒，都要依据事实，不能仅凭网络“爆料”。演艺人员如若触犯法律自有法律严惩，在不触碰法律底线的基础上，如若违背公序良俗并造成恶劣影响，行业自律惩戒也绝不会手软。

该协会表示，对于具有广泛影响力的演艺从业人员道德品质、职业操守，以及相关舆情“始终保持高度关注”。资料显示，该协会是中国文化部主管的国家一级社会团体。