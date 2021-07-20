中国外交部批美国纠集盟友指责中国网络攻击

中国外交部今天（20日）指美国纠集盟友，在网络安全问题上对中国进行无理指责，并批评此举无中生有，颠倒黑白，完全是出于政治目的的抹黑和打压。

据中国澎湃新闻报道，外交部发言人赵立坚在例行记者会上说，中国绝不接受，也坚决反对并打击任何形式的网络攻击，更不会对黑客攻击进行鼓励、支持或纵容。

他指美国才是全球最大的网络攻击来源国，而且美国展开窃听的对象既包括竞争对手，也包括自身盟友。

赵立坚说，中国再次强烈要求美国及其盟友，停止针对中国的网络窃密和攻击，停止在网络安全问题上向中国泼脏水，撤销起诉，并强调中国将采取必要措施，坚定维护中国的网络安全和自身利益。

赵立坚也指北约在美国推动下，已明确将网络空间作为新的战场，不断推进网络军事作战部署，建立作战司令部、网络空间作战中心，并指这种将军事同盟引入网络空间的做法，不仅无助于实现自身安全，反而可能刺激网络军备竞赛，增加国家间发生网络摩擦和冲突的风险，危害国际和平与安全。

他呼吁北约，如果真的关心网络安全，就应该言行一致，维护网络空间和平，而不是在网络空间整军备战。

美国昨天连同欧盟、北约、澳大利亚、英国、加拿大、日本和新西兰指责中国在全球展开网络间谍活动。

美国司法部也在同一天宣布，四名中国公民被控参与黑客攻击活动，目标为在美国和海外的数十家公司、大学和政府机构。