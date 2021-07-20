中国发改委：赋予浦东更大改革发展权

中国国务院上周发布支持浦东高水平开放的意见，支持浦东“大胆试、大胆闯、自主改”。中国国家发改委副主任丛亮今天表示，支持措施不是要在浦东形成“政策洼地”，而是按照能放尽放并管好的原则赋予浦东更大的改革发展权，目的是构筑高水平改革开放的“助推器”。

综合中国证券网及第一财经报道，《中共中央 国务院关于支持浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区的意见》（下称“《意见》”）本月15日对外发布，国新办今天举行相关新闻发布会，丛亮在会上作上述表示。

对于浦东的引领作用，丛亮指出，中国改革已进入“深水区”，一些深层次体制机制障碍仍未破除。浦东要紧盯重要领域和关键环节持续深化改革，探索形成的好经验好做法，适时以法规规章等形式固化下来，提供更多高水平制度创新成果。

他举例说，在建立开放型经济新体制方面，研究具有较强国际市场竞争力的开放政策与制度安排，支持浦东在人才、技术、资金、数据跨境流通等领域实现突破。金融方面，支持浦东发展人民币离岸交易、跨境贸易结算和海外融资服务，探索完善相关制度安排。

他还提到，浦东在科技创新策源上具有得天独厚的优势，要发挥关键核心技术攻坚“尖刀兵”“国家队”作用，成为科技创新的开拓者和领跑者，瞄准脑科学、量子科技等前沿领域勇攀高峰，特别是破解高端集成电路元器件、基础软硬件等关键领域“卡脖子”难题。

丛亮说，引领作用还体现在推动形成高质量发展的动力源上，支持浦东打造社会主义现代化建设引领区，就是要浦东完整准确贯彻新发展理念，探索将新发展理念创造性转化为发展实践的方式路径，构筑区域发展的强大势能，带动上海更好发挥长三角一体化发展龙头作用，进而提升中国经济总体效率。

此外，中国央行研究局局长王信今天在同一场合表示，支持上海在人民币可自由使用方面先行先试，在符合反洗钱、反恐怖融资、反逃税和展业三原则的要求下，进一步便利企业贸易投资资金的进出、探索临港新片区内资本自由流入流出和自由兑换，助力上海成为新发展格局下联通国际市场和国内市场的重要枢纽和桥梁。

