路透：无往不利的滴滴政府关系团队意外“翻车”

消息人士透露，滴滴出行多年来在中国的监管丛林中游刃有余，但公司超过200人的政府事务团队依赖与官员的私人交往，这在一定程度上使其暴露于北京的突然整顿之下。

路透社报道，政府关系团队帮助滴滴在安全丑闻和许多城市缺乏运营许可证的情况下继续上路，但上月底赴纽约进行44亿美元上市前未能完全预见监管环境正在发生的巨大变化。

路透社引述知情人士透露，因此当国家互联网信息办公室开始审查滴滴在IPO活动期间处理客户数据的情况时，公司中的许多人认为政府关系团队能够“说服”监管官员。

在纽约上市仅两天后，网信办宣布对滴滴出行启动网络安全审查，随后通知应用商店下架滴滴出行应用程序（App）。

网信办官方微信上周五（16日）公告，国家网信办会同公安部、国家安全部、自然资源部、交通运输部、税务总局、市场监管总局等部门联合进驻滴滴出行，开展网络安全审查。

滴滴在微博上说，诚恳接受并坚决服从相关主管部门的要求，严格按照法律规定，参照国家有关标准，深入排查、认真整改存在的所有问题，切实保障广大用户个人信息安全。滴滴没有回应路透的置评请求。

据报道，自去年底，中国当局就以雷厉风行的速度整顿平台经济巨头。这些业者利用通常相当宽松的监管环境，实现中国官方媒体所称的“野蛮”增长。

滴滴出行成为网约车行业中最大最成功业的业者，尽管其部分中国业务并未完全合乎监管规定。

路透社引述两名消息人士说，滴滴出行在中国的业务只有20至30%完全合规取得三项许可，这三项许可分别是公司提供线上叫车服务的许可、车辆运输许可、以及司机的执照。

根据中国交通运输部数据，6月时，滴滴平台上整体合规车辆的比例为30.7%，司机合规的比例为45.2%。

滴滴在招股说明书中表示，公司已经取得了占总用车数大部分的城市的叫车业务许可证。该公司并未详细说明。

另外两名消息人士称，滴滴还得以在没有平台许可证的情况下继续在上海运营，其许多司机没有当地户口。

滴滴的股价自6月30日上市以来已经下跌了21%，市值蒸发了142亿美元。

过去几个月，中国科技企业加强聘请法务、合规和政府公关人员，为中国当局针对反垄断和违反客户数据隐私的打击行动做好准备。

这次史无前例的打击行动，使得政府公关团队特别受到瞩目，这些团队包含政府前官员，他们努力想掌握那些不见得会做正式沟通的监管指引。

在2018年爆出两宗滴滴驾驶涉及强暴与谋杀案后，该公司及其政府关系(GR)团队就受到严格检视。

“自2018年来，政府关系团队在滴滴内部就成为一个超强队伍”，另一位人士说。“每当政府关系团队与其他团队在业务方面发生冲突时，最后都是对方让步。”

在IPO的路上，政府关系团队受到管理高层要求其抵挡监管审查的压力，两位消息人士说，结果该团队就非常地依靠“关系”。

上述消息人士称，网信办已经知道滴滴要在美国上市的计划，考虑到北京对于使用国内数据的敏感，网信办一直在研究该公司的一些数据是否有落入外国实体手中的可能性。

“滴滴比其他互联网公司更重要的原因在于，滴滴掌握了每一个个人用户地理位置的实时数据。你只用一个手机号就能确定一个人的位置”，其中一名消息人士称。

滴滴在中国每天为用户提供2500万次出行服务，用户通过手机号和密码登录滴滴的app就可以使用。该公司在中国每年有大约3.77亿个活跃用户，以及1300万个活跃司机用户。

另一位消息人士称，滴滴将车内摄像头的视频和记录至少保留七天，监管机构认为，如果这些数据泄露，可能会非常危险。滴滴的投资人包括软银、腾讯和阿里巴巴等企业。