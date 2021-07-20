马云登顶福布斯中国2021慈善榜

福布斯（Forbes）中国今天发布2021中国慈善榜，当中显示阿里巴巴集团创办人马云去年以32.3亿元（人民币，下同，约6.82亿新元）的现金捐赠总额，位列该榜单榜首。

福布斯中国今天透过官网发布，今年上慈善榜的100名中国企业家（企业）现金捐赠总额为245.1亿元，与去年的179.1亿元相比，大幅上涨37%。

福布斯中国说，今年的慈善榜中捐赠过亿元的企业高达半数以上，为51家。捐赠总额为221.7亿元，他们的捐赠金额占到总额九成以上。

福布斯中国也提到，受冠病疫情影响，无论从企业数量还是捐赠金额上，医疗领域超越了教育和扶贫，成为了第一大捐赠领域，占比也从去年的6.4%增加到32.8%。教育和扶贫以22.5%占比并列第二，前三大捐赠方向合计占比近八成。

其中，马云带领阿里巴巴集团以32.3亿元的现金捐赠总额，位列2021中国慈善榜榜首。福布斯中国指出，过去一年的疫情来袭，阿里巴巴集结整个集团力量，全方位参与国内和全球抗疫工作。通过利用数位经济生态中的商业和技术力量，为中国乃至全球抗疫贡献力量。

据发布，中国恒大集团董事局主席许家印，以30.4亿元的捐赠总额在榜中位列第二；排名第三的是腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾。累计捐赠26亿元。

