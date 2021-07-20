下午察：深陷情欲结的中国大腕明星

中国微博、微信、B站、抖音等一众社交媒体，最近几天都被“顶流”（顶级流量）明星吴亦凡刷屏，因为他摊上了大麻烦：有人公开指证他强奸，甚至迷奸多名未成年人。

而这名爆料者，是一位名叫都美竹的19岁女孩。

都美竹称自己曾与吴亦凡交往，并在年初分手。（都美竹微博）

都美竹从本月初开始，就陆续在微博爆料并贴上微信截图甚至视频，指吴亦凡过去以各种方式物色、诱骗年轻女性发生关系，并称除了自己还有其他女性受害者，其中包括未成年人。

这一事件不断发酵，并在7月18日达到高潮。

都美竹当晚在微博发了篇长文，内容主要提到自己手握吴亦凡的犯罪证据，并称这可让吴亦凡吃至少“十年牢饭”。她并要求吴亦凡站出来面对大众，包括在24小时内开新闻发布会，“向全网全社会宣告退出中国娱乐圈，永不踏入”。

同时，都美竹还要求吴亦凡亲手写致歉信给所有的受害者，并将信件放在个人微博公示三天，之后离开中国。

“你不配待在这片土地上，你个加拿大人，哪来的回哪。临走之前，想个办法把新冠疫苗抽出来，那是中国产的，你不配打。否则，我即使不暴露那些女孩，我也能让你身败名裂。好了，赶紧准备吧。吴先生，这次，是决战。”

这篇战帖发布后不到24小时，吴亦凡马上迎战。

吴亦凡于7月19日早上约8时在微博上发文，称自己只见过都美竹一次，而且“没有她（都美竹）描述的各种‘细节’”。

他说：“从来没有过什么‘选妃’！没有‘诱奸’‘迷奸’！没有什么‘未成年’！如果有这类行为，请大家放心，我会自己进监狱！！我对自己上述的所有话负法律责任！”

随后，当天早上8时28分，吴亦凡工作室也在微博发出《严正声明》，称已启动法律追责程序并完成报案工作。

吴亦凡工作室19日早上在微博发出《严正声明》，称已启动法律追责程序并完成报案工作。（吴亦凡工作室微博）

这份声明还指出，都美竹公然捏造与吴亦凡有关的不实信息，引发多轮微博热搜，形成了针对吴亦凡的严重负面舆论，并不断升级为针对吴亦凡的网络暴力。“目前，公安机关已受理并在依法侦办过程中。特此声明！”

截至今天（20日）下午5时，与吴亦凡事件相关话题的浏览量，在微博上已累计超过20亿次。

谁是吴亦凡？

今年31岁的吴亦凡，出生于广州，10岁移民加拿大；2007年参与韩国最大娱乐经纪公司SM全球选秀，并于2012年作为偶像团体EXO成员正式出道。

2014年，吴亦凡与韩国公司解约，转战中国市场发展；自此，他逐渐迈向事业颠峰，不仅成为入驻上海杜莎夫人蜡像馆中首位90后男星，也出演多部卖座电影，如周星驰执导的《西游伏妖篇》等。

但真正让吴亦凡名声大噪的，无疑是2017年担任大型嘻哈音乐选秀节目《中国有嘻哈》的明星制作人。他当时在节目中以一句“你有freestyle（即兴说唱）吗？”红遍大江南北，更引爆现象级风潮，一跃成为外界眼中流量明星的代表。

而这个高人气，也为吴亦凡赚进大把钞票，拿下一个又一个的品牌代言。

据粗略统计，自2015年起，短短七年，吴亦凡曾为蒙牛、阿迪达斯、美宝莲、乐事、芝华士、王者荣耀、康师傅等40个品牌代言，横跨食品、护肤品、服饰、电器、游戏等多个领域。

吴亦凡自2018年起成为LV代言人。（吴亦凡微博）

在这一众品牌中，顶级奢侈品品牌的青睐尤为不易。然而，吴亦凡一人就代言了四个，分别是保时捷（Porsche）、路易威登（LV）、博柏利（Burberry）以及宝格丽（Bvlgari）。

这也说明，作为“顶流”明星的吴亦凡，商业价值确实不菲。2020福布斯中国名人榜显示，吴亦凡排在榜单第八位，排名比起许多巨星如成龙、甄子丹、周迅、章子怡等人还要高。

品牌切割、官媒发声

然而，面对突如袭来的风波，嗅觉敏锐的品牌纷纷赶紧与吴亦凡划清界限。

据中国媒体报道，吴亦凡在上述事件爆发前，手里共握有15项代言。不过，如今有14个品牌已终止与他合作，一个暂停合作。

有中国影视圈业内人士透露，吴亦凡的单个代言费超过千万元（人民币，下同，约200万新元），多数在一年1500万元左右；如果按照1500万元的单个代言费来算，如此大规模的解约，吴亦凡需要赔付的违约金至少上亿元。

对于身家据传超过10亿元的吴亦凡而言，支付这笔违约金仅是“小事一桩”，但他要面临的真正考验，或许是来自广大舆论的道德伦理审判，以及为自己犯下的罪行，付上法律责任。

多个与吴亦凡合作的品牌屏蔽了此前的广告或宣传视频，帖子如今不可见。（互联网）

北京尚权（合肥）律师事务所刑事律师孙艳秋接受《中国新闻周刊》访问时说，都美竹指控的“迷奸”“未成年”等说法，有可能构成强奸罪，但是要有充分的证据支持。目前吴亦凡方已发声明否认，但公开信息也缺少有力证据；在警方没有发通告之前，事实部分暂时无法确定。

北京勇者律师事务所律师易胜华则认为，若都美竹的爆料内容属实，吴亦凡将承受非常严重的法律后果。按照中国法律规定，强奸多人或者强奸多次，尤其是其中涉及未成年女性，将面临10年以上有期徒刑、无期徒刑甚至是死刑。

目前，吴亦凡事件涉事双方都各执一词，尚无定论。但是，向来对公众人物道德问题“零容忍”的中国官媒，都纷纷发声了；率先开出第一枪的，是中国全国妇联主办的《中国妇女报》。

《中国妇女报》19日下午5时左右在官方微博直接点名吴亦凡并指出：“私德不修，人生必难行稳致远，这是铁律，静等警方介入厘清，期待真相早日水落石出。”

《中国妇女报》19日下午5时左右在官方微博直接点名吴亦凡并指出：“私德不修，人生必难行稳致远，这是铁律，静等警方介入厘清，期待真相早日水落石出。”（《中国妇女报》微博）

由新华社主办的《半月谈》，20日早也透过官网发文称，近年来，关于艺人吸毒、嫖娼、出轨等负面事件的新闻层出不穷，呼吁明星培养艺德、净化行业风气成为影视行业整治的重点。在此基础上，对劣迹艺人出镜和相关作品进行严格限制已经成为一个行业共识。

文章接着写道，但即便如此，还是有源源不断的艺人被曝丑闻，不仅对自身的形象和声誉带来伤害，而且往往波及到与艺人有合作关系的投资方、制片方等，造成巨大损失。由艺人“私德有损”带来的风险，企业很难控制和避免；而一旦发生这种情况，相关企业也只能“认命”。

文章强调，明星频频“犯事”，说到底还是行业内对明星艺德约束不够严格。

“在成立道德委员会规范从业人员道德的同时，更关键的是要将明星艺德纳入法治化的轨道中来，给明星艺德约束加一道法规之锁，明确明星的责任和义务，将明星的个人行为与职业利益挂钩。”

文章最后说，影视明星是一个特殊的职业，其个人形象往往代表了一定时期的社会风尚，从而其私德也被社会赋予了更高的要求，唯有进行制度化的约束，才能真正让明星们摆正自己的位置，严于律己，为大众奉献好的作品。

中国央视旗下的“央视网”20日下午也在微博发文指出，做艺先做人，做人德为先。艺人不仅是职业，更肩负社会责任。吴亦凡事件闹成这样，已不是娱乐八卦，而是一起影响重大的法律案件和公共事件。

“以此为鉴，我们更要进行冷思考，到底什么样的人，能戴起‘明星’这顶桂冠，并接受大众审视，承担榜样责任。”

确实，中国许多大腕近年来都深陷各种丑闻，最近的例子，莫过于今年1月发生的郑爽“弃养”事件。

曾被中国媒体称为“90后四小花旦”的女演员郑爽，当时被曝光到美国寻求代孕生下两个孩子，但在与男友分手后又想弃养。这件事也让郑爽身败名裂，更被舆论指责她“突破道德底线”。

中国女演员郑爽，今年1月被曝光到美国寻求代孕生下两个孩子，但在与男友分手后又想弃养。（互联网）

因此，如何为这些明星套上法规之锁，不再让他们的丑行影响社会风气，当局看来正在进一步摸索、探讨。

无论如何，随着吴亦凡事件不断发酵，有越来越多的真真假假消息爆出，包括事件与中国官方整治“新型毒品”供应链有关的说法。

境外媒体多维引述消息人士透露，吴亦凡事件或涉“新型毒品”供应链，官方要“杀一儆百”。所以吴亦凡此次陷入舆论漩涡，或不仅仅是一场明星八卦丑闻，背后关乎更为隐形且性质严重的供应链和利益链。

值得一提的是，就在18日，《新京报》发布文章《“听话水”可随意网购，当纳入“新型毒品”严管》指出，最近几年，因为“听话水”“乖乖水”“诱惑水”而引发性侵案件有上升趋势，各地都破获了不少类似案件。

网传所谓“听话水”的样品。（互联网）

文章说，所谓“听话水”，是GHB（全名Gamma- Hydroxybutyate）的俗称。这是一种中枢神经系统抑制剂，因具有强烈镇静作用，曾被临床用作抗癫痫、抗惊厥药物使用，是一类或者二类精神管制药物，其生产、销售、使用等环节都有严格管控。

这种药的一种“常见用途”，是被用来实施性犯罪，也被视作“新型毒品”。而当它在网购平台俯拾即是，也就意味着不少女性尤其是未成年人，都面临着潜在风险。

文章也说，随着类似案件近些年多发，顺藤摸瓜其实都不难找到源头。或许，吴亦凡事件正是官方出手严打“新型毒品”的契机。