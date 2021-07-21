河南暴雨成灾 习近平指示保障生命财产安全

针对河南郑州暴雨引发严重水灾，并造成郑州市区12人死亡等，中国国家主席习近平今天作出指示，要求各级领导干部把保障人民群众生命财产安全放在第一位，最大限度减少人员伤亡和财产损失。

据新华社报道，习近平说，河南等地近日持续遭遇强降雨，郑州等城市发生严重内涝，一些河流出现超警水位，个别水库溃坝，部分铁路停运、航班取消，造成重大人员伤亡和财产损失，防汛形势十分严峻。

习近平强调，当前已进入防汛关键期，各级领导干部要把保障人民群众生命财产安全放在第一位，身先士卒、靠前指挥，迅速组织力量防汛救灾，妥善安置受灾群众，严防次生灾害，最大限度减少人员伤亡和财产损失。

习近平也说，解放军和武警部队要积极协助地方开展抢险救灾工作。国家防总、应急管理部、水利部、交通运输部要加强统筹协调，强化灾害隐患巡查排险，加强重要基础设施安全防护，提高降雨、台风、山洪、泥石流等预警预报水平，加大交通疏导力度，抓细抓实各项防汛救灾措施。

习近平要求，各地区各有关部门要在做好防汛救灾工作的同时，尽快恢复生产生活秩序，扎实做好受灾群众帮扶救助和卫生防疫工作，防止因灾返贫和“大灾之后有大疫”。

据报道，7月18日18时至21日0时，郑州出现罕见持续强降水天气过程，全市普降大暴雨、特大暴雨，累积平均降水量449毫米。目前，已转移避险约10万人，洪灾已造成郑州市区12人死亡。

据中国军媒《解放军报》消息，灾情发生后，解放军中部战区迅速启动应急预案，派出前方指挥部指挥战区驻豫部队、武警部队官兵和民兵3000余人、车（舟）装备80余台（艘），在10个地域同步投入抢险救灾。

驻豫火箭军某部近200人今天携带皮划艇、救生衣等必要救生器材完成集结，赴郑州抢险救灾。

郑州市防汛抗旱指挥部昨天也下发紧急通知称，当前防汛抗灾形势“十分严峻”，决定自即日17时起将防汛二级应急响应提升至一级。

根据中国官方信息，洪涝灾害事件按严重程度和影响范围可分为一般四个级别，一级最严重。