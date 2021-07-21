青工委就吴亦凡事件发通知：对劣迹艺人“零容忍”

吴亦凡事件持续发酵，中国电视剧制作产业协会青年工作委员会（简称青工委）昨天发布通知，要求与吴亦凡合作的青工委委员及时止损，以及对劣迹艺人“零容忍”。

据新浪娱乐报道，这份《关于做好劣迹艺人风险控制的通知》的文件指出，青工委对吴亦凡舆论事件保持高度关注，还称连年来极少数演员私德不修，德行不端，给行业造成极大经济损失和负面影响。

为了避免不必要的损失，或进一步降低行业风险，青工委要求与吴亦凡合作的委员要及时止损，正在与吴亦凡洽谈合作的委员要暂停接触；同时，严格执行广电总局要求，不为失德演员提供“冒头”机会，对劣迹艺人“零容忍”，不给歪风邪气以可乘之机。

此外，委员今后在聘用演员前，要做好背调，规避风险；委员要由此及彼，举一反三，增强风险意识，对德行不端的演职员提高警惕，发现有风险的演职员，确有证据的，要及时向组织报告，以建立和完善风险预警机制，维护行业共同利益。

中国顶级流量明星吴亦凡被指“诱奸”“迷奸”女性甚至未成年少女事件这几天持续发酵。吴亦凡已遭10多家品牌方解约，还可能面临巨额违约金赔偿。目前，对吴亦凡的指控尚待警方进一步调查。

吴亦凡今年31岁，10岁时跟随母亲从广州移民到加拿大，2012年作为韩国EXO组合成员正式出道，2014年到中国发展，曾出演冯小刚导演的《老炮儿》、周星驰导演的《西游伏妖篇》和《美人鱼》等电影，是目前中国娱乐圈当红小生，其微博粉丝达5160万。