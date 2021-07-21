邓炳强：港独领头羊败走香港

香港保安局局长邓炳强上任后发表首篇网上文章称，《香港国安法》令暴力行为锐减，不少昔日“港独”势力“领头羊”败走香港，完善选举制度则令“妄想危害国家安全的分子”不能再以选举走进宪制，从而损害国家和市民利益。

邓炳强昨天在保安局网页发表题为《全力维护香港安全 融入国家发展大局》的文章，重提2019年年中开始“黑暴”在香港肆虐，外部势力及其在港的代理人兴风作浪，并以“软对抗”方式美化暴力，灌输“港独”意识，挑起市民对中央及特区政府的仇恨。

他写道，《香港国安法》的威力有目共睹，令暴力行为锐减，不少昔日“港独”势力“领头羊”败走香港，逃避法律责任，或宣告退休，或无耻地宣称与“港独”无关。

邓炳强表示，保安局及辖下的纪律部队及辅助队伍会配合国家策略，与特区政府其他部门及各界携手，防范国安风险，应对治安挑战。

身为候选人资格审查委员会官守成员的邓炳强表示，国家完善选举制度令妄想危害国家安全的分子不能再以选举走进宪制从而损害国家和市民利益，直接消除对香港社会稳定及国家安全的隐患。

他强调，保安局将坚定不移地配合特区政府实现《十四五规划纲要》中有关维护国家安全方面的要求，当中包括落实特区维护国家安全的法律制度和执行机制，维护国家主权、安全、发展利益和特区社会大局稳定，坚决防范和遏制外部势力干预港澳事务。

他还提到，在促进与粤港澳大湾区的融合、对接与建设方面，将致力提升跨境口岸的通关能力和便利化水平，促进大湾区内人员、物资高效便捷流动，包括与深圳市政府携手推进重建皇岗口岸及在新口岸实施“一地两检”的工作等。

邓炳强最后还说，保安局和辖下的所有纪律部队将全力以赴守护香港，以迎接即将举行的三场重要选举，以及特区政府回归祖国25周年相关活动能够在安全的环境下顺利进行。