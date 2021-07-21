中国应急管理部派1800名消防员增援河南

针对河南省郑州市连降暴雨引发险情，中国应急管理部启动消防救援队伍跨区域增援预案，连夜调派河北、山西、江苏、安徽、江西、山东、湖北七省消防救援水上救援专业队伍1800名指战员、250艘舟艇、7套“龙吸水”大功率排涝车、11套远程供水系统、1.85万余件（套）抗洪抢险救援装备驰援河南防汛抢险救灾。

据中新社报道，河南省消防救援总队根据汛情发展，于7月20日提升战备等级，紧急调派焦作、许昌、漯河、新乡、商丘、驻马店六个支队共180名指战员、43辆消防车、22艘舟艇驰援郑州，开展人员搜救、排水排涝、转移群众等工作。

截至21日5时，河南省消防救援队伍接报强降雨相关警情1496起，出动车辆3559辆次、指战员17280人次、舟艇2394艘次，共营救遇险被困群众5574人，疏散群众11397人。

其中，郑州市消防救援支队共接警出动1205起，出动车辆2719辆次、指战员13186人次、舟艇2038艘次，营救遇险被困群众5093人，疏散群众10098人。

据报道，7月18日18时至21日0时，郑州出现罕见持续强降水天气过程，全市普降大暴雨、特大暴雨，累积平均降水量449毫米。目前，已转移避险约10万人，洪灾已造成郑州市区12人死亡。