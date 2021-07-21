慈济签购500万剂BNT疫苗 全捐台民众施打

台积电、鸿海集团旗下的永龄基金会早前购买德国BioNTech（简称BNT，即辉瑞疫苗）疫苗签约顺利后，台湾慈济基金会今天也宣布，成功签订500万剂BNT疫苗的采购合约。

综合台媒报道，慈济基金会说，经由各方的积极努力及主管机关的协助之下，今天与中国大陆上海复星就慈济申购500万剂BNT疫苗案，成功签订疫苗之採购合约，所购得的疫苗将全数捐给政府主管机关做为民众施打之用。

行政院发言人罗秉成说，慈济这项捐赠专案将依循先前台积电、永龄基金会捐赠专案的模式比照办理，其捐赠原则、契约架构及条件均相同一致。

他表示，慈济、台积电、永龄基金会共三个捐赠单位各捐赠500万剂，共计1500万剂BNT疫苗，将统一由台湾疾管署并案向食药署申请EUA专案输入许可，同时也会将12至18岁未成年人纳入使用对象之范围内。

台积电和永龄基金基会本月12日同步公告，已和上海复星完成签约，各采购与捐赠500万剂BNT疫苗给台湾疾管署作为防疫用途，预计最快9月底后可按照德国原厂生产排程及台湾接种状况依序送抵台湾。

台湾迄今只得到700万剂疫苗，远不敷所需，台积电和鸿海确定购得1000万剂BNT疫苗，以及慈济再取得500万剂疫苗，对台湾的防疫大有助益。台积电和鸿海采购疫苗金额均未超过1亿7500百万美元（约2亿3662万新元），并包含了疫苗采购的必要冷链物流等，购入价格约每剂32美元。