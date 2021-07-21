腾讯淘宝等因传播儿童软色情表情包被罚

因传播儿童软色情表情包、利用未成年人性暗示短视频引流等问题，快手、腾讯QQ、淘宝、新浪微博、小红书等中国互联网平台被中央网信办约谈并罚款。

据“网信中国”微信公众号消息，网信办表示，近期，针对快手、腾讯QQ、淘宝、新浪微博、小红书等平台传播儿童软色情表情包、利用未成年人性暗示短视频引流等问题，网信部门约谈了平台负责人，责令限期整改，全面清理处置相关违法违规信息和账号，并对平台实施罚款处罚。

中央网信办宣布，即日起启动“清朗·暑期未成年人网络环境整治”专项行动，解决七类网上危害未成年人身心健康的突出问题。

网信办提到的七类问题包括，一是直播、短视频平台涉未成年人问题。严禁16岁以下未成年人出镜直播，严肃查处炒作“网红儿童”行为，禁止诱导未成年人打赏，防止炫富拜金、奢靡享乐、卖惨“审丑”等现象对未成年人形成不良导向。

二是未成年人在线教育平台问题。清理在线课程中色情低俗、血腥暴力及其他导向不良内容，严禁推送网络游戏、低俗小说、娱乐直播等与学习无关的广告信息，及时处置互动评论区攻击谩骂、教唆不良交友等内容。

三是儿童不良动漫动画作品问题。清理散布暴力血腥、暗黑恐怖、教唆犯罪等内容的“邪典”视频，核处存在角色着装暴露、情节色情低俗、场面血腥恐怖以及其他易引发未成年人模仿的危险行为等问题的儿童动漫动画作品。

四是论坛社区、群圈等环节危害未成年人问题。清理利用儿童形象制作的软色情表情包，严查教唆诱导未成年人自杀约死、拍摄交易色情低俗视频的群组账号。

五是网络“饭圈”乱象问题。推进“清朗·‘饭圈’乱象整治”专项行动，整治诱导未成年人应援集资、高额消费、投票打榜、互撕谩骂、拉踩引战、刷量控评等行为。

六是不良社交行为和不良文化问题。严防网上不良社交行为和不良文化现象形成不良导向、扭曲青少年价值观，坚决查处人肉搜索、人身攻击、恶意举报等网络欺凌和暴力行为。

七是防沉迷系统和“青少年模式”效能发挥不足问题。重点排查解决网站平台防沉迷系统问题漏洞，解决“青少年模式”入口不显著、识别不精准、专属内容不够丰富、应用效果不佳等问题，防止未成年人沉迷网络。

网信办负责人强调，专项行动期间将进一步加大对违法违规行为的处置处罚力度，对侵害未成年人合法权益的问题“零容忍”，从严从重，各网站平台要积极履行主体责任，主动发声、深入自查、堵塞漏洞。

今年1月，有中国网友在微博吐槽儿童软色情表情包，在网络引起关注，在网上传播的一张张小朋友照片被P上“想把你压在床上”等文字，变成了“想约”“开车”的表情包。

《中国青年报》当时报道称，中国民法典第四编人格权编中，对公民的肖像权、名誉权和隐私权等与互联网紧密相关的问题进行了规制。北京师范大学未成年人检察研究中心执行主任何挺教授认为，这类软色情表情包侵犯了这些儿童的人格权。

心理咨询师冰千里从心理动力学的角度分析说，“把羞于启齿的、不好的需求，通过弱小的孩子来发声，会降低人们内心的羞耻感和恐惧。”

南京大学新闻传播学院宗益祥博士则表示，表情包本身作为一种社交语言，具有替代和超越一般语言文字的独特意义，但“萌趣化的儿童色情无论采取何种传播形式进行包装，都已触及法律、道德底线。”

