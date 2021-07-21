中国互联网企业向河南捐款捐物协助抗灾

中国河南省遭罕见暴雨袭击引发洪灾，灾损严重，阿里巴巴、腾讯、百度、字节、小米、美团等多家中国互联网企业开始向河南捐款捐物，或通过旗下平台协助抗灾。

截至目前河南省已转移避险约10万人，省会郑州市区有12人因积水涌入地铁而死亡。

电商巨头阿里巴巴宣布，阿里巴巴公益基金会将追加捐助人民币一亿元（人民币，下同，约2111万新元），马云公益基金会将捐助人民币5000万元，配合河南省政府指挥，用于救灾紧急举措和灾后恢复。

此前阿里巴巴MMC事业群表示，旗下盒马集市河南仓将开放仓内所有1000多种物资，优先用于救灾，同时向郑州7000个社区2.1万个服务点运输第一批45万件食品与生活物品，免费向市民提供。

阿里云和钉钉团队则在技术层面进行支持，阿里云“‘郑州大脑’医疗120急救系统”正全力支持救护车调度保障，“郑州政务钉钉”系统紧急扩容已完成，钉钉技术团队将24小时保障郑州市救援相关政务联络需求。

此外，阿里健康业务在联系相关医疗机构，登记需求，提供必要的药品、医疗器械等协助。

阿里巴巴公益在官微发文称，阿里公益平台已联动中国扶贫基金会、壹基金展开支援抗灾募捐行动，更多公益项目也正紧急上线。

腾讯集团宣布，腾讯公益慈善基金会将首批捐款一亿元，并在其平台设置“驰援河南洪灾”专区，为网友捐助开辟通道。

北京字节跳动公益基金会宣布捐赠一亿元，联合公益机构优先为受灾地区儿童的安全保障和生活学习提供服务。

百度基金会宣布捐赠9000万元驰援河南，旗下百度App、百度贴吧、百度健康医典、好看视频、百度地图等产品已上线暴雨互助通道等功能。

小米公益基金会宣布捐款5000万元，并调度全集团资源筹措启运受灾地区急需物质。

同时，高德发布“河南暴雨积水地图”，河南当地的用户直接点击地图上的“积水点”图标，就能进入相关聊天室，发布求救信息，并获得救援队电话、避难场所位置等即时资讯。

美团方面则表示，用户在7月20日前通过美团或大众点评预订的河南全省，入住或游览日期为7月20日-22日的未使用酒店、民宿、门票订单，均可致电美团免费取消。