美媒：苹果和耐克的中国供应商避开新疆工人

美国媒体报道，随着西方国家加强对中国强迫劳动的审查，为苹果公司供货并生产销往美国的其他产品的中国工厂正在回避来自新疆的工人。北京方面被指在新疆对当地少数民族进行种族灭绝。

《华尔街日报》指出，据苹果公司的主要供应商、中国智能手机触摸屏制造商蓝思科技的前员工和几家工厂附近商店的店主说，该公司淘汰了去年通过一项国家支持的劳工计划从新疆调来的维吾尔族工人。据现任员工说，该公司还停止雇佣维吾尔族工人。

中国口罩生产商湖北海兴卫生用品集团有限公司的一名员工说，该公司已不再雇佣新疆工人。该公司的个人防护用品在美国的电商网站上销售。该员工表示，在去年有关使用强迫劳动的报道引起负面关注后，该公司于去年9月决定不再与新疆工人续签合同。

根据耐克公司2020年6月在其网站上发布的一份声明，去年第二季度，为该公司在中国生产运动鞋的Taekwang的一家中国子公司将新疆地区的工人送回老家。该公司的声明此后进行了更新，但旧版本的声明一直保存在Internet Archive，后者是一个非营利组织，拥有一个数字网页图书馆。

目前还无法确定，蓝思工厂的新疆工人是否在生产最终用于苹果公司产品的零部件。苹果公司发言人说，供应商行为准则禁止任何形式的歧视，公司会确保工人有尊严，受尊重。

《华尔街日报》认为，通过政府支持的就业项目总计雇佣了成千上万名新疆工人的中国供应商发生态度转变，这凸显出随着西方政府推动跨国公司清除中国供应链中的强迫劳动，企业面临的压力越来越大。人权组织和西方研究人员已指责新疆政府部门大规模扣押人员，利用中国政府所称的“劳动力转移”计划，强迫维吾尔族和其他当地突厥语系穆斯林人在全国各地的工厂工作。

美国政府对中国新疆政策的批评最为直言不讳，过去一年通过发布对新疆地区棉花、番茄和多晶硅的进口禁令，将矛头指向了这种劳动力转移。作为回应，很多跨国公司在中国组织了供应链审计，甚至聘请调查公司来嗅探对来自新疆的原材料和劳动力的风险敞口，同时试图避免激怒北京方面。

上周，美国参议院一致通过了《防止强迫维吾尔劳动法》。这项赢得两党支持的法案有望在众议院获得批准，该法案将禁止进口由中国政府运营项目下的新疆工人生产的商品，除非进口商证明所进口商品不涉及强迫劳动。

中国政府否认所有侵犯人权的指控，并称政府组织的维吾尔族、哈萨克族和其他以穆斯林为主少数民族的劳动力转移是扶贫项目的一部分。

企业咨询公司Albright Stonebridge Group驻上海的高级顾问Ken Jarrett表示，企业“希望从道德角度做出正确决策，也希望在中国的业务获得成功”。但他说，对于夹在中美两国政治压力之间的公司来说，“这是一个极其艰难的处境”。

据报道，维吾尔族和劳工权益组织称，中国供应商避开此类项目是朝着正确的方向迈出了一步，但希望各品牌也确保工人离开时获得补偿，同时确保他们不是通过同一个国家支持的劳工项目简单地被转移到了知名度较低和经营更差的工厂。在蓝思科技去年让新疆工人离开之前，这家触屏制造商是当地政府组织的劳工转移项目的积极参与者。

《华尔街日报》透露，民政部下属的一个政府机构发布的公示显示，自2017年以来，蓝思科技通过国家支持的扶贫项目，从新疆西南部的喀什地区接收了至少2200名员工。

但在去年夏天，随着各品牌对新疆强迫劳动的审查力度加大，蓝思科技在浏阳的主要工厂解雇了400多名来自新疆的工人。浏阳是湖南省会长沙代管的县级市，蓝思科技总部位于长沙。

据一名被解雇后返回新疆的前蓝思员工说，被解雇的员工获得人民币1万至1.9万元人民币的补偿，原因是他们被解雇的时候合同还没有到期。这位不愿透露姓名的员工说，部分被解雇的员工随后参加了一个新的培训项目，并被送到华东地区的金华市工作，还有人去了长沙的一家口罩厂。

据为蓝思招聘员工的人员称，该公司的工厂今年不会招聘任何维吾尔族员工。

《华尔街日报》引述劳工权益组织称，中国的工厂通常更愿意雇用汉族人，在招聘广告中往往明确表示不要藏族人和维吾尔族人，因为许多工厂都认为少数民族劳动者的普通话不流利，或者会带来额外的管理和安全风险。