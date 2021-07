苹果生产重镇——河南郑州正遭遇罕见持续强降雨,并引发严重洪灾导致12人死亡,苹果首席执行官库克今天下午发布微博称,苹果将捐款支持当地的救援和重建工作。

库克在个人微博以中英文写道:“我们心系受到河南省洪水影响的每个人以及在一线保护人们安全的救援人员。Apple将捐款支持当地的救援和重建工作。Our thoughts are with everyone affected by the flooding across Henan province, and the first responders helping people to safety. Apple will be donating to support relief eff.”

另一方面,苹果组装大厂鸿海今天也发布声明称,目前郑州园区内人员安全无虞,集团将视水情变化调整运营。

声明称,已于第一时间启动应对机制,以保护同仁为首要原则,持续做好员工照护以及安全生产。