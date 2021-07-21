经济学人智库：中国料因明年换届延迟通关

经济学人智库发表报告称，随着全球经济重启，亚洲部分国家及城市对冠病病毒疫情“清零”的取态将变得难以持续；假如这些国家及城市未能恢复通关，将可能令本身的商业中心的地位永久受损。

路透社报道，报告预期，“清零”取态的地区今年内仍将保持严格的边境管制，只有在实现大规模疫苗接种后，才会自明年初开始放松，其中中国对重新通关将最为谨慎，并有可能因应明年秋天召开“二十大”而进一步延迟恢复通关。

经济学人智库指出，包括澳大利亚、中国大陆、香港、澳门、新西兰、越南等亚洲地区的政策都是目标疫情“清零”，而非与之共存。到目前为止该取态为这些经济体带来经济效益，它们的表现在疫情大流行期间得以优于对手，因此在2020年亚洲的衰退程度比其他地区为小。

不过，在包括北美和欧洲在内的大多数其他国家，冠病病毒已成为风土病，当地居民已习惯与之共存。随着大规模疫苗接种和逐渐达至群体免疫，这些国家正取消社交距离限制并减少边境管制，这可能会释放大量被压抑的需求。

但另一方面，支持疫情清零的国家及地区则可能削弱经济活动，剥夺这些经济体从国际旅客及学生流动恢复中获益的机会。此外，商务旅行及营运方面的挑战，或令企业选择投资其他市场；严格的边境管制也将影响清零国家吸引和留住外国人才的能力。

经济学人智库表示，香港、澳门和新加坡等亚洲城市的调整策略压力将最强，因它们都极为依赖国际商业和旅游业。如果香港和新加坡无法作为枢纽有效地运作，企业可能更愿意将更多业务转移到国内本身。

经济学人智库不预期任何一个抱清零目标的经济体会在今年余下时间大幅开放边境政策，但有可能如香港般渐进地放宽，阶段性的放宽料到明年上半年才可能出现。

报告称，中国因为本身经济有较大的自给自足能力，因此对恢复通关最为谨慎，官员们此前已表示，最早2022年中才迈向正常通关。考虑到中国共产党将在2022年秋天召开第20届全国代表大会，届时政治局常委将换届，因此恢复通关日期有可能进一步延长。