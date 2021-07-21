中国官方要求吸取雨水倒灌教训 禁瞒报灾情

中国河南省遭遇连日暴雨酿成严重洪灾，省会郑州地铁因灌水停运，12人死亡。中国交通运输部今天发文，要求运营单位汲取近期发生的雨水倒灌事件教训。另外，河南省纪委也发布紧急通知，严禁官员迟报、瞒报灾情信息。

据中国交通运输部微信公众号消息，交通运输部办公厅印发关于做好城市轨道交通防汛工作的紧急通知，要求运营单位充分汲取近期发生的雨水倒灌事件教训，进一步调整完善应急预案，对超设计暴雨强度等非常规情况下采取停运列车，疏散乘客，关闭车站等应急措施。

通知还要求，当发生淹水倒灌等突发事件时，交通运输部门要严格按照《城市轨道交通行车组织管理办法》要求，不具备安全运行条件的坚决停运。

昨天大量进水的郑州地铁车厢，水深及胸。（法新社/微博用户merakiZz-）

通知指出，运营单位应在前期排查工作基础上，重点排查地势低洼车站、过渡段、长大区间等重点区域排水设备设施的能力，能力不足的要及时补强；排查排水管道与周边市政管网的联通情况，尚未连接或联通不畅的要及时报告相关部门处理；排查在建线路与既有线路连接处的封堵情况，防止雨水通过在建线路倒灌车站区间。

郑州地铁车厢昨天大量进水。（法新社/微博用户merakiZz-）

另外，据河南省纪委监委网站消息，河南省纪委监委今天印发强化防汛救灾监督执纪工作紧急通知，要求各级党组织和党员干部认真履职，严格执行防汛救灾工作制度，严禁擅离职守、脱岗空岗。

通知强调，各级党组织和党员干部应严格执行防汛救灾报告制度，严禁迟报、瞒报、漏报重要汛情灾情信息；严格执行网络宣传纪律要求，不造谣、不信谣、不传谣。