余额宝基金资产规模降至2016年以来低位

蚂蚁集团的货币市场基金资产管理规模降至多年低位，之前中国监管机构施加的压力导致该公司无缘分享整个行业的繁荣。

《华尔街日报》报道，今天公布的第二季度数据显示，截至6月底，天弘余额宝货币市场基金拥有相当于1204亿美元的资产，比之前三个月下降20%，降至2016年底以来的新低。去年秋季，在中国监管机构迫使蚂蚁取消IPO之前，这只庞大的基金管理的资产规模超过1800亿美元。

中国富豪马云麾下的蚂蚁集团是天弘基金管理有限公司的大股东，该公司管理着这只已有八年历史的公募基金。天弘余额宝的名字意为“余额宝藏”，在蚂蚁集团的支付宝应用程序上销售。截至2020年底，接近一半的中国人口投资该基金，许多人将数字钱包中的钱放在这只货币基金中，在花出去之前赚取收益。

在2018年初的鼎盛时期，该基金管理的资产总额为人民币1.69万亿元，按目前汇率计算相当于2606亿美元，是全球规模最大的货币基金。该基金曾经通过购买银行存单和其他高收益产品，产生远远超过中国银行存款利率的回报。该基金的快速增长和庞大规模在当时招致监管部门审查，导致蚂蚁集团规定了投资上限，并向竞争对手的产品开放了余额宝货币市场投资平台。

随着这只庞大的基金开始收缩规模，投资者转向了其他基金，随后这些上限规定被取消了。

据报道，最近天弘余额宝基金面临新的压力。今年4月，作为对蚂蚁集团五点整改内容的一部分，中国金融监管机构命令该集团进一步收缩该旗舰基金管理的资产规模。

余额宝基金拥有数亿小投资者用户。知情人士称，官员们说该基金需要收缩规模，以免对金融系统构成风险，但他们没有具体说明多大规模属于适当的规模水平。这些人士称，作为对4月份命令的回应，该基金已不再追逐更高的收益率，也不再积极地向投资者推销。

《华尔街日报》引述其中一位知情人士说，一个担忧是，蚂蚁集团可能因更广泛的整改而被削弱，而如果蚂蚁集团陷入麻烦，其影响可能会透过天弘余额宝向金融市场蔓延。这位人士说，该旗舰基金之前受到的收缩压力已在2019年初停止。

该基金的经理在今天发布的第二季度报告附带的简短评论中称，由于金融系统流动性充裕，且中国采取了审慎的货币政策，中国的利率一直处于稍稍下行态势。他们还表示，中国经济一直处于复苏趋势，但这种势头在第二季度有所放缓。

天弘基金管理公司没有详细说明天弘余额宝资产规模大幅缩水的原因。截至6月底，天弘余额宝的七日年化收益率为2.093%，略低于同一平台上销售的一些竞争对手基金的收益率。天弘基金管理公司公布的第二季度净回报率为0.5255%，扣除费用后的利润为人民币45亿元。

据金融数据提供商万得，除了蚂蚁集团的这一旗舰基金外，截至7月20日，该公司余额宝平台上还有28只由其他资产管理公司管理的货币市场基金，管理规模合计人民币1.7万亿元。知情人士称，这些基金还没有被告知要缩减规模。其中一些也通过别的销售渠道发售产品。

摩根资产管理跨国全球流动性组合基金管理主管Aidan Shevlin称，如果遇到问题，基金的规模越大，潜在的麻烦可能就越大。他说，这个与电子钱包挂钩的中国最大规模货币基金的持有者所涉范围也非常广泛，因此如果出事，将非常令人担忧。

即便是在公募基金行业享受快速增长的背景下，蚂蚁集团也是处于劣势的；该公司曾推动公募基金在中国成为主流。

经历了股票基金的繁荣之后，货币市场基金最近再次受到关注，投资者纷纷涌入更安全的投资领域，寻求规避股价震荡风险。最新官方数据显示，截至5月底，货币市场公募基金的总资产达到创纪录的1.49万亿美元，较上年同期增长14%。自疫情暴发以来，中国家庭变得更加注重储蓄。

《华尔街日报》引述惠誉国际评级分析师Li Huang说：“中国公募基金具有进一步增长的潜力。”她表示，与经济规模相比，该行业的资产规模仍落后于美国和欧洲市场。她说，加强监管以及改变当前过于集中在少数几家主要基金公司的状况将有利于市场增长。

货币市场基金主要投资于银行定期存单以及其他短期债务。这些基金的规模占中国整个公募基金行业总规模的近42%，远高于美国和其他市场的比例。

中国的这些基金提供的收益率高于发达市场，一定程度上是因为中国的基准利率更高。截至7月20日，万得追踪的688只货币市场基金的平均七天年化收益率为2.09%。与此同时，蚂蚁集团和腾讯等科技企业已使投资者可以很方便地通过这些公司的电子钱包购买和赎回货币市场基金。