重庆姐弟坠亡案细节：警方现场勘察发现疑点

重庆南岸区锦江华府姐弟坠亡案26日将开庭审理。即将出庭受审的，是被害姐弟的生父张某及其女朋友叶某尘，罪名为故意杀人。

据澎湃新闻报道，2020年11月2日下午3点30分，张某2岁的女儿雪雪（化名）和1岁的儿子洋洋（化名）从15楼家中坠下，姐弟俩当日不幸先后去世。事发当天的视频显示，儿女坠楼后，穿着拖鞋、睡衣的张某从家中赶到事发现场后，坐在地上恸哭，甚至“悲痛”得用头撞墙。

然而在现场勘查时，警方发现疑点，张某和叶某尘先后落网。

一名在刑警队工作多年的民警告诉记者，如果两个小孩真的是翻窗不慎坠楼，那么肯定会在窗户上留下相关的痕迹。但该案中，若张某是直接扔的孩子，现场勘查就很容易戳破他的谎言。

两姐弟的生母陈霖霖称，孩子坠楼后，派出所民警曾找她问话，她也向警方表达了自己的怀疑。她的怀疑依据在于两个孩子从来不跑去窗台玩，他们知道那里高，会害怕；其次是张某在跟她及其朋友讲述孩子坠楼的说法时存在不一致；第三是张某在孩子去世后的表情有些怪异。

接近案情的人士告诉记者，办案机关在发现疑点后，随即将张某列为重点嫌疑对象。经过几番问话，张某的心理防线被突破，随后交代了作案过程。之后，叶某尘也被警方控制，但叶某尘最初并不交代。办案单位通过技术手段恢复其手机信息后，叶某尘才被突破。

重庆市人民检察院第五分院起诉书显示，叶某尘多次向张某表示自己及父母不能接受张某有小孩，如张某有小孩则不可能和他在一起。

2020年2月左右，张某与陈霖霖离婚当月，他与叶某尘在重庆长寿区见面时，便共谋杀害张某的孩子。而后，两人多次通过面谈、微信聊天等方式共谋杀害两个小孩的办法，并商定采用意外高坠的方式杀死雪雪和洋洋。