河南巩义四人死亡 有镇区被淹没

河南省郑州市下辖的巩义市遭受严重洪灾，出现山体滑坡，部分路段塌方，有镇区被淹没断水断电，洪灾已导致该市至少四人死亡。

据新华社报道，连续强降雨致使巩义发生严重洪涝灾害，巩义全市多处房屋、围墙倒塌，目前已统计到至少四人死亡，14座水库溢洪道出水，两个镇区大范围被淹。目前全市共转移群众23663人。

据报道，强降雨引发巩义山体、道路出现多处塌方，共涉及83条道路。昨天上午以来，黄河河南巩义段赵沟、裴峪、神堤三处控导工程出现不同程度山体滑坡，淤泥堆积造成联坝路无法通行，工程周边道路全部中断，道路正在疏通。

巩义多处地埋通信光缆被冲断，基站基础下沉、机柜及塔体被泥石流掩埋，全区铁塔产权基站停电285站。

其中，巩义市米河镇镇区及一些村庄断电、断网、断水已超过24小时，物资补给困难。

早前报道指，米河镇镇区因强降雨被淹没，两万多人受灾待救。救援指挥部有关负责人说镇里有群众失联，具体情况还在搜救摸排。

位于豫西山区、两条河流交汇处的米河镇共有19个行政村，常住人口约三万余人，其中镇区周边有约两万人。

该镇镇区昨天被漫过河堤的洪水淹没，大量道路损毁，自昨天下午1时许通信中断，截至今早6时尚未恢复。

另据澎湃新闻报道，昨晚10时发现，中央气象台网站上的巩义市实时气象情况超过10个小时未更新。巩义市气象台负责人王森彪表示，当天的强降雨造成电力和通信中断，他们无法再上传实时天气动态，到昨晚10时许通信供电仍未恢复。

王森彪还透露，巩义市气象局局长赵建彪当天上午去市政府汇报气象工作，返回时路上遇到强降雨被水冲走，直到下午才被群众救起，身体没有大碍，当晚已经回到家中。