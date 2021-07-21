沪综指收升创业板指数创逾六年新高

中国股市沪综指今天收高，创业板指数收创逾六年新高。成长股卷土重来，受强劲的中报业绩驱动，新能源股票领涨。

分析师表示，市场大概率延续结构性行情，成长股占优的风格或仍将持续，后续关注美联储的动向对全球流动性和资产价格的影响。

路透社报道，沪综指收涨0.73%，报3562.661点，上证A股今日成交5170亿元人民币，较上日增逾两成；沪深300指数涨0.7%，深圳创业板指数收升2.8%，录得2015年6月以来最高收盘点位，上证科创板50成份指数亦收高2.8%。

万和证券在研报中指出，当前中期业绩报告披露窗口到来，市场在其他扰动因素较多的情况下，关注盈利成为核心焦点，从已披露业绩预告的公司样本来看，中报业绩继续回升态势延续，成长板块继续占优。

该券商表示，往后看政治局会议及美联储议息会议值得重点关注，政治局会议对下半年货币政策的定调尤为重要；此外美联储的议息会议对全球流动性有重大影响，其边际变化也将对流动性带来较大的扰动。

中证新能源汽车指数和中证新能源指数分别大幅收高5.2%和5.1%。上半年净利润同比增逾两倍的长城汽车A股涨停，H股飙升逾16%；而上半年净利预增至多1.3倍的汇川技术一度涨8.2%创历史新高。

中港两地上市的生育概念股票早盘上涨，后有所回落，此前中国发布优化生育政策文件降低“生养育”成本。另一方面，在河南多地遭遇罕见持续强降雨后，该省的部分上市公司股价出现下跌。

展望后市，北京马曼然资产管理公司董事长马曼然表示，“大宗商品价格上半年涨得有点多，下半年有回落的风险。因为美国那边如果要是流动性收紧的话，直接第一个反应就是大宗商品价格下跌”。

他认为届时要注意大宗商品相关股票的风险，但产业中游的公司却可能因上游价格降低而受益。