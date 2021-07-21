中国多家企业被指借河南暴雨灾难营销

中国河南省多地因暴雨出现严重洪灾，各方出钱出力支援之际，一些企业被指借暴雨搞“灾难营销”，引起舆论谴责。

据上游新闻报道，房地产企业康桥集团昨天发布的一则楼盘海报上写到，“入住高地，让风雨只是风景”。

康桥集团发布的一则楼盘海报上写着，“入住高地，让风雨只是风景”。（互联网）

郑州气象局统计数据显示，郑州20日16时至17时一小时的降雨量达201.9毫米。19日20时至20日20时单日降雨量达552.5毫米。17日20时至20日20时三天降雨总量高达617.1毫米。郑州常年平均全年降雨量为640.8毫米，此次三天的降雨量相当于以往一年的降雨总量。

据报道，康桥集团的海报上写到，康桥香蔓郡整体海拔高程约为164.35米，高出黄帝故里约72米(海拔高程为92.35米)，高出郑州二七塔约83米(海拔高程为81.39米），楼盘位于郑州市南龙湖郑新快速路华商汇西侧。

海报发布后被网友猛批借灾难营销，指责该企业“把品牌营销建立在他人的痛苦和恐惧之上，毫无底线”，还有网友表示，一出大事总有资本跳出来卖乖秀下限，“吃人血馒头”。

康桥集团工作人员回复称已将海报删除。据微信公众号“康桥地产”消息，康桥集团今天就此事发布致歉声明说，该公司康桥香蔓郡项日在未严格执行推广内容审核及审批流程的情况下，发布了该项目的广告画面。

声明表示，郑州市遭遇多年不遇的强降水，“我司这一举动不仅对社会造成了不良的影响，也伤害了一直以来支持和鼓励康桥集团发展的社会公众。”

声明称，该公司已成立专项小组进行审查，对相关责任人分别给予免职、降薪、降职等问责处理。

据康桥集团官网，该集团2003年成立，经过18年发展成为知名房地产企业。业务涉及房地产开发、产业文旅、大服务体系，业务聚焦郑州康桥、河南康桥等七大城市区域，曾获“中国房地产开发企业100强”称号。

有“永威城”字眼的网传海报上广告语写着“就算大雨让这座城市颠倒，有车位，无烦恼”。（互联网）

据中新网报道，网上还流传另外两个企业借暴雨推销车位的宣传海报。

其中一张海报上有“永威城”字眼，配图是一张被水淹过半身的汽车，广告语为“就算大雨让这座城市颠倒，有车位，无烦恼”。

另一张海报上有“亚星集团”字样，配有一辆汽车室内外对比图，广告语为“暴雨突袭，你的爱车还好吗”，称无车位“露宿街头、暴雨冲刷、爱车报废、人更受罪”。

有“亚星集团”字样的网传海报配有一辆汽车室内外对比图，广告语为“暴雨突袭，你的爱车还好吗”，称无车位“露宿街头、暴雨冲刷、爱车报废、人更受罪”。（互联网）

截至目前，“永威城”“亚星集团”尚未对流传的海报作出回应，海报上的电话也无法接通。

中新网对此发表微评说，本应该是全民同舟共济的时候，但这些企业没有去千方百计为克服灾情做点力所能及的贡献，而是为了赚钱，忙着抖机灵，借灾难营销。

评论指出，一场暴雨，试出了一家企业有没有道德的准则，也试出了一家企业有没有社会责任和担当，“企业三观不正，恶意营销、丢人现眼，处罚通报或已经在路上”。