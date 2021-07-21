中国任命岳晓勇为阿富汗事务特使

中国外交部今天宣布，岳晓勇将出任为中国外交部阿富汗事务特使，他将接替前任特使刘健的工作。

据环球网报道，外交部发言人赵立坚在例行记者会上说，岳晓勇是资深外交官，长期从事外交实践及政策研究，曾担任中国驻卡塔尔、约旦、爱尔兰大使。

赵立坚表示，阿富汗问题是当前国际社会广为关注的焦点，中国一直积极参与和推动阿富汗和平和解进程，高度重视与相关方的沟通协调和涉阿国际合作，将继续为阿富汗早日实现和平稳定发挥建设性作用。

官方简历显示，岳晓勇是一名法学博士，早年曾在武汉大学外语学院担任教师、学生辅导员，1984年开始进入外交系统工作。

岳晓勇曾先后担任过中国外交部美洲大洋洲司随员，驻英国大使馆三秘，外交部北美大洋洲司副处长、处长、参赞，驻美国大使馆参赞，外交部政策研究室副主任，政策规划司副司长等职。2005年至2007年间，岳晓勇担任国务院研究室司长。

2007年起，岳晓勇历任驻卡塔尔大使、驻约旦大使等职务，并于2013年担任外交部大使。2016年6月，岳晓勇履新驻爱尔兰大使。

巴基斯坦北部的开伯尔—普什图省上周三（14日）发生中资企业班车爆炸案，导致多人丧命，包括九名中国公民。事故发生在中国葛洲坝集团承建的达苏水电站附近，距离阿富汗和巴基斯坦边境不到300公里。

