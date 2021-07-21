《苹果日报》前副社长陈沛敏及主笔冯伟光再被捕

多家港媒报道，香港警务处国家安全处撤销了《苹果日报》前副社长陈沛敏，以及前主笔、英文版执行总编辑冯伟光的保释安排，两人目前分別被扣留在秀茂坪及湾仔警署。

6月17日，壹传媒行政总裁张剑虹、营运总裁周达权、《苹果日报》总编辑罗伟光、执行总编辑张志伟以及陈沛敏，因涉“串谋勾结外国或境外势力危害国家安全罪”被警务处国家安全处拘捕。

其中，张剑虹、罗伟光，翌日被落案检控；另外三人则获准保释。

本月23日，笔名“李平”的主笔杨清奇，同样因涉嫌“串谋勾结外国或境外势力危害国家安全罪”被捕。创刊26年的《苹果日报》，则于6月24日起正式停运。

6月27日，笔名“卢峯”的冯伟光也因涉嫌“串谋勾结外国或者境外势力危害国家安全罪”，在机场被捕。警方透露，他当时正准备搭机前往英国，被管制站人员截停，之后由警方带走。

6月29日，冯伟光以20万港元（约3.5万新元）获保释。

今早（7月21日），《苹果日报》前执行总编辑林文宗被警务处国家安全处拘捕，目前被扣留在长沙湾警署。

据报道，警方指出，警务处国家安全处今早采取行动，以“串谋勾结外国或者境外势力危害国家安全罪”拘捕了一名51岁前报社男编辑，他涉嫌与一起于今年6月被侦破的同类型案件有关。

警方说，被捕人士正被扣查，警方行动仍然继续，不排除有进一步行动。