《财富》中国500强：国企前三强 京东阿里排名上升

最新发布的2021年《财富》中国500强排行榜显示，上榜的中国上市公司总营业收入达到53万亿元人民币（下同，约11.2万亿新元），较去年增长5%；净利润达4.3万亿元，增长约2%。榜单前三甲位置不变，分别被中石化、中石油和中国建筑这三家国企稳占。

根据路透社报道，和上一年的榜单相比，今年上榜公司营收和净利润涨幅均大幅下降。中国平安位列第四，仍是非国有企业第一位。两家民营新经济上市企业京东和阿里巴巴的排名均有提升，分别升至第11位及14位，较去年上升两位及四位。

今年共有31家新上榜和重新上榜公司，其中国内最大房屋中介贝壳首次上榜，以704.8亿元的总收入排名第164位。农夫山泉亦首次上榜，以约228.8亿元的营收排421位。

在盈利能力方面，最赚钱的10家上榜公司除了几大商业银行和保险公司之外，仍是阿里巴巴、中国移动和腾讯。

在所有上榜公司中，得益于去年猪肉价格走高的牧原股份位居净资产收益率（ROE）榜榜首，该公司ROE接近54.5%。

财富中国表示，疫情导致增长分化，受疫情影响较小的线上活动相关服务实现良好增长。500强榜单公司中，互联网服务行业上榜公司的收入同比增长19%，而交通运输、物流、仓储业、港口、纺织服装等行业整体收入则受到疫情较为明显的冲击。

此外，数字经济成为中国经济增长的重要引擎，数字经济亦已被提升到国家战略高度，在传统行业担当经济稳定增长的基石同时，数字经济将为中国高质量的经济发展提供动力。