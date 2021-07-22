美副国务卿访华将与谢锋会谈 后见王毅

中国外交部昨晚证实，美国副国务卿谢尔曼（Wendy Sherman）将于7月25日至26日访问天津，并强调由主管中美关系的外交部副部长谢锋和她会谈，之后国务委员兼外交部长王毅再会见她。

中国外交部所属的微信公众号“外交部发言人办公室”昨晚发布上述消息。

“外交部发言人办公室”也透露，中国将向美国表明对发展中美关系的原则立场以及维护自身主权安全发展利益的坚定态度，要求美国停止干涉中国内政、损害中国利益。

此前，据英国《金融时报》报道，由于中国拟派出中国外交部副部长中排第五、负责美国事务的谢锋与谢尔曼会谈，而非美国要求排名第二的外交部副部长乐玉成，美国因而取消出访天津的行程。

不过直到昨晚，美国国务院才宣布，谢尔曼将在访问日本、韩国和蒙古之后前往中国。

目前，中美这两个全球最大的经济体正在寻求办法，以解决深陷困境的双边关系。美国国务院在声明中说，与中国会谈将是“美国正努力进行坦诚交流的一部分……旨在推进美国的利益和价值观，并负责任地管理两国关系”，谢尔曼将“讨论我们对中方行为严重关切的领域，以及我们利益一致的领域”。

双方外交官员的此次会晤，可能有助于为美国总统拜登和中国国家主席习近平举行会晤铺平道路。两国领导人可能会在10月底20国集团（G20）峰会的间隙会面。

美国政府一位高级官员对路透社记者表示：“我们的高层接触是一种宝贵的资源，因此希望确保我们将与中国高级官员进行实质性和建设性的交流。我们相信，这正是这次与王毅的会谈中将取得的成果。”

尽管两国关系反复无常，导致降至几十年来最糟状况，但朝鲜、气候和伊朗是双方共同关切的议题，谢尔曼希望此次访华能在这些问题上取得进展。