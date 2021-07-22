前《苹果日报》四高层今提堂

香港《苹果日报》四名高层人员因被控“串谋勾结外国或者境外势力危害国家安全罪”，今早将在西九龙裁判法院提堂。

这四名高层人员分别是：前《苹果日报》执行总编辑林文宗、前《苹果日报》副社长陈沛敏、前《苹果日报》主笔、英文版执行总编辑冯伟光，以及前《苹果日报》主笔杨清奇。

昨天，香港警务处国家安全处以涉嫌“串谋勾结外国或者境外势力危害国家安全罪”拘捕林文宗，指他涉嫌与一起于6月侦破的同类型案件有关。

陈沛敏、杨清奇以及冯伟光，上个月同样先后涉嫌“串谋勾结外国或者境外势力危害国家安全”被捕，不过之后获准保释。《明报》指出，陈沛敏原定9月到警署报到，其余两人下周报到，但香港警务处国家安全处昨天撤销三人保释，带返警署通宵扣查。

据统计，去年8月起至今，《苹果日报》以及其母公司壹传媒集团累计12人被捕、九人被起诉。被起诉者中，共七人被控“串谋勾结外国或者境外势力危害国家安全罪”，包括壹传媒创办人黎智英、时任壹传媒行政总裁张剑虹、时任《苹果日报》总编辑罗伟光。

香港记者协会发表声明说，对当局一再针对同一机构的新闻工作者表示愤慨，也对警方拘捕一家已停运的传媒机构前员工感到震惊及不解。

记协要求当局不要屡次以“国家安全”之名拘捕新闻从业员，向业界散播白色恐怖，并切实解释过往一直合法进行、理应受到《基本法》保障的新闻及出版工作，如何危及国家安全。