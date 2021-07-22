戴琪会晤澳贸易部长 称美澳一起应对中国挑战

美国贸易代表戴琪（Katherine Tai）星期三（21日）会见了来访的澳大利亚贸易、旅游和投资部长丹·特汉(Dan Tehan)。除了美澳双边经贸关系以外，他们还着重讨论了中澳之间的贸易形势。

据美国之音报道，美国贸易代表办公室星期三表示，戴琪与特汉讨论了以美澳自由贸易协定为基础的双边贸易关系的强劲和重要性。 他们还同意继续合作制定支持数字经济和满足工人需求的数字贸易政策，同时认识到开放、自由、民主制度之间合作的重要性。

戴琪对特汉说，美国正密切关注澳大利亚和中国之间的贸易形势。

“戴大使表示，美国与澳大利亚站在一起应对这一共同挑战，并支持基于规则的国际贸易，以促进公平、以市场为导向的贸易做法，”美方在一份声明中说。

这位美国贸易代表重申，美国“致力于与包括澳大利亚在内的盟国接触，以解决中国由国家主导的、伤害我们的工人、企业和公民的非市场行为。”

双方欢迎继续就非市场行为，包括经济胁迫问题进行高级别的讨论。

这两位贸易官员还讨论了世贸组织改革、供应链韧性以及印度-太平洋地区的区域经济合作问题。两人同意就关键问题进行定期接触。

特汉在访问美国之前，还对新加坡、越南、韩国和日本进行了访问，目的是加强澳大利亚与这些重要的贸易伙伴之间的关系，同时减少对中国的贸易依赖。

中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，但自去年两国政治关系急剧恶化以来，北京对堪培拉采取了贸易报复措施。