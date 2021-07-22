郑州雨势稍缓 河道水位仍危险

郑州从昨天下午开始雨势稍有暂停和减弱，但没有完全停止。中国水利部水文情报预报中心副处长侯爱中说，虽然郑州涝积水慢慢退去，但河道里的水仍然处于较高状态，仍是比较危险的状况。

根据中央气象台今早6时发布暴雨黄色预警，预计今天8时至明天08时，包括河北西南部、河南西北部、广西南部、广东雷州半岛、海南岛西北部、云南南部、浙江中北部沿海、台湾岛中北部等地有大到暴雨，部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量20至50毫米，局地可超过70毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。

根据央视新闻《新闻1+1》报道， 郑州昨天下午雨势稍作停顿以后，中国安能集团等抢险救援力量到达现场，用两台大功率抽排管抽排隧道内的积水。现场记者描述称，从昨天下午开始，雨势稍有暂停和减弱，但没有完全停止，就在15分钟前还下了一阵急雨，但只下了五六分钟就又停了下来，这样的情况在昨天下午不断反复。但相比前天日晚上甚至昨天早上的降雨情况，还是有所缓解。

同时，郑州市区的交通正在陆续恢复，包括公路、公交车和出租车。

不过，侯爱中在接受访问时提醒说，这次降雨对郑州及周边地区影响较大，城区特别是郑州市中间贾鲁河发生超历史最大流量的洪水，目前，虽然城市内涝积水在慢慢退去，但河道里的水仍然处于较高状态，沙颍河下游的水还在缓慢上涨中。从目前的情况看，河道的水仍然是处于比较危险的状况。