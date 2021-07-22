美国气候特使克里敦促中国关闭燃煤电厂

美国特使约翰·克里说，拜登政府尚未决定是否对来自中国和其他国家的碳密集型进口产品征收关税，以此作为应对气候变化的一个途径。他同时敦促北京削减温室气体排放并关闭燃煤电厂。

据彭博社报道，周三在罗马参加二十国集团环境部长会议之前，克里在接受彭博电视台采访时表示，美国政府正在评估征收碳关税的可能性，但是也存在着此举可能会令贸易紧张局势加剧的担忧。

克里称，总统拜登已要求其办公室对征收碳关税进行分析。

“我们希望真正了解一组国家或一个国家所采取行动的影响，这如何影响我们在气候方面所做努力的整体动态，以及会如何影响已经非常棘手的贸易问题，”克里说。 “我们必须得到答案。”

美国国会民主党已经提出对碳密集型进口商品征收关税，作为其3.5万亿美元税收和支出立法的一部分内容。征收碳关税正引起全球越来越多的关注，该措施旨在促使行动缓慢的国家加大减排力度，同时保护本国遵守污染法规的产业。

但是，在参议院任职近三十年、现在是气候变化问题总统特使的克里表示，在政府研究这个问题时，国会的计划只是一个“占位符”。 “美国尚未做出任何支持它的决定，我们对可能产生的影响有些担忧，”克里说。 “我们需要非常仔细地评估。”

尽管美国政府对利用关税作为气候问题的工具尚犹豫不决，但仍在敦促中国--全球最大的温室气体排放国--更快地采取行动，减少导致全球变暖的污染物排放。克里说，中国在 2030年之前达到温室气体排放峰值至关重要。

“中国有许多历史超过40年的燃煤电厂，它们不赚钱，效率低，”克里说。“我们不是在指指点点。我们在陈述事实——中国现在是最大的排放国。”

近几个月来，中国和美国举行了十几场关于气候的虚拟会议。克里表示，他正在计划8月底前访问中国，“进一步努力就双方合作方式问题达成协议，如果存在这种可能的话。 ”

克里说，全球的努力应该集中在将升温控制在1.5摄氏度（2.7华氏度）这个关键的临界点，并朝着到2050年净零排放的目标迈进。他说，“中国的目标与此不同”是“可以的”，“只要他们在做可能的事情。”