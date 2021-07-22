美日韩副外长会议关注台海、南中国海等区域问题

正在对亚洲进行访问的美国副国务卿谢尔曼（Wendy Sherman）昨天在东京，与韩国外交部第一次官崔钟建和日本外务事务次官森健良进行了美日韩副外长会议。三国在会谈中探讨了朝鲜、东海、南中国海及台湾海峡局势。不过，围绕对中国的姿态，三国在会议后的联合记者会上体现出细微差别。

综合法广网和共同社报道，日本外务省会后发表的声明指，“三方一致认为，围绕三国的安全环境日益严峻，并重申三国在广泛领域开展更紧密合作的重要性。”



针对朝鲜问题，声明称，“三方就朝鲜最近的局势交换了意见，并根据美国政策审查的结果密切协调其未来政策。三方还同意继续密切合作，并根据联合国安理会决议实现朝鲜的完全无核化，还申明了全面执行联合国安理会相关决议的重要性。森健良请谢尔曼和崔钟建在（被朝鲜）绑架人员问题上继续给予理解和合作，并得到他们的支持。”

就区域事务和全球合作，声明称，“三方就中国在东海和南中国海的行动、台湾海峡和缅甸局势等地区问题以及实现自由和开放的印度洋—太平洋的努力交换了意见。”

韩国外交部在声明中也提到，“三位副部长一致理解对话和接触对实现朝鲜半岛完全无核化和建立持久和平的重要性，同意继续通过外交努力推动当前局势发展。”声明称，“韩、美、日三位副部长重申三方愿在本地区和平、稳定与繁荣符合三国共同利益的共识下，在该地区开展合作。

报道指，崔钟建在发言时避免具体指明，仅称“确认了关于地区悬而未决问题的三国合作的意向”，表现出顾及到中国的态度。

崔钟建还说，与朝鲜的对话“是漫长的博弈，不应操之过急。”

谢尔曼在记者会上未点名中国，但表示“如出现威胁盟国或伙伴的行动，美国必定采取对策”，并提及了南中国海和台湾问题。针对朝鲜问题，谢尔曼也表达了和崔钟建不同的态度，称“忍耐是必要的，但过度忍耐并不好”。

美国国务院发言人在声明中介绍称，美日双方重申，“美日联盟仍然是印太地区和平、安全和繁荣的基石。谢尔曼强调了美国对保卫日本的坚定承诺。”

声明还称，“副部长和国防部长强调了台湾海峡和平与稳定的重要性，并强调了他们对努力实现朝鲜半岛完全无核化的共同承诺，包括通过美国、日本和韩国之间的三方合作。”