江苏新增11例本土确诊病例

中国昨天报告新增确诊病例50例，包括境外输入病例38例，其中云南21例，广东七例，四川五例，上海两例，陕西两例，湖南一例；本土病例12例，其中江苏11例，云南一例。

综合中国国家卫健委网站和江苏卫健委网站消息， 截至昨天24时，江苏省累计报告确诊病例764例，其中境外输入121例，除11例本土确诊病例和12例境外输入确诊病例在定点医院隔离治疗外，其余均已出院。

截至昨天24时，正在集中隔离和医学管理的无症状感染者31例，其中境外输入23例，本土8例。

目前，江苏追踪到确诊病例和无症状感染者的密切接触者20857人，已解除医学观察20144人，尚有713人正在接受医学观察。

从全国范围来看，中国昨天无新增死亡病例；新增疑似病例一例，为境外输入病例（在上海）。

当日新增治愈出院病例14例，解除医学观察的密切接触者317人，重症病例较前一日增加1例。

境外输入现有确诊病例545例，其中重症病例13例，现有疑似病例一例。累计确诊病例7125例，累计治愈出院病例6580例，无死亡病例。

截至昨天，中国现有确诊病例638例，其中重症病例16例，累计治愈出院病例87140例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例92414例，现有疑似病例一例。累计追踪到密切接触者1072384人，尚在医学观察的密切接触者8577人。

此外，新增无症状感染者18例，其中境外输入11例，本土七例且均在江苏；当日转为确诊病例八例，均为境外输入；解除医学观察七例，也均为境外输入；尚在医学观察的无症状感染者456例。