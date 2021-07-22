强降雨中心北移 河南两地吁非必要不外出

气象信息显示，强降雨中心有所北移，河北南部已出现强降雨。河南北部新乡市昨天启动一级应急响应，开展防汛救灾。新乡防汛抗旱指挥部发布公告，呼吁广大市民非必要不外出。与河北毗邻的河南安阳市也发布公告，所有公交车因暴雨停运，并要求非必要人员全部居家办公。

据新乡日报社官微消息，7月17日8时至22日6时，新乡市出现特大暴雨，小时雨强和累计降雨量均超过新乡市有观测记录以来的历史极值。

经新乡市防汛抗旱指挥部指挥长批准，新乡市防指于昨天10时30分将防汛应急响应级别提升至一级。目前全市没有出现垮坝、决堤、漫滩等现象。

从19日至今天，受强降雨影响，新乡全市共有七座中型水库溢流，共造成辉县市、卫辉市、长垣市、获嘉县、原阳县、封丘县58个乡镇受灾。截至昨晚22时30分，受灾人口47万余人，农作物受灾面积5.5万余公顷，其中，成灾面积1.1万余公顷。

新乡市防汛抗旱指挥部今天发布公告，呼吁广大市民非必要不外出。公告说，相关部门正在全力组织抢修电力设施、抽排路面积水，力争今天下午6点前全面恢复居民生活用电，基本恢复道路通行。目前全市生活物资储备充足，市场供应稳定。



另据安阳市人民政府门户网站消息，安阳市因连降暴雨发布紧急公告，全市所有公交车辆停运；全市所有企事业单位除必要的抢险救灾人员和值班人员外全部居家办公；所有地下商场、停车场人员全部撤离，确保安全。

此外，受强降雨和洪灾影响，河南巩义市米河镇多个村庄通信中断。中国应急管理部昨天紧急调派翼龙无人机空中应急通信平台，跨区域长途飞行，历时4.5个小时抵达巩义市，并与当晚18时21分进入米河镇通信中断区，利用翼龙无人机空中应急通信平台搭载的移动公网基站，实现了约50平方公里范围长时稳定的连续移动信号覆盖。

据报道，强降雨中心有所北移，河北南部已出现强降雨。河北省气象台昨天17时继续发布暴雨橙色预警信号，预计到今天白天，保定西部、石家庄、邢台、邯郸有中到大雨（20-40毫米），其中石家庄西部、邢台中西部、邯郸中西部有暴雨到大暴雨（70-180毫米），局地有特大暴雨（250毫米以上）。

