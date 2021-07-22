河南荥阳一村房屋倒塌多人被埋盼大型设备施救

位于郑州西南方向的荥阳市崔庙镇王宗店村在前天的暴雨中成为孤岛。该村南头组多名村民说，村庄内多处房屋前一日因暴雨而倒塌，有人员被困，甚至失联，但因缺少大型设备，现场救援异常缓慢。

根据澎湃新闻报道，因当地偏僻，救援人员难以顾及，有村民通过网络求助。一支救援队昨天辗转到达村里，从废墟中救起一名四个月大的女婴，而20多岁的年轻妈妈则未见踪影。同时，还有一名50岁的母亲和她16岁的儿子失联。

村民和亲属称，三人均被埋在了倒塌的房屋之下，而除了这几人之外，不排除还有其他人员被埋。因缺少大型设备，现场救援异常缓慢，截至发稿前失联者依旧下落不明。

王宗店村熟悉村中灾情的村民杨女士介绍，崔庙镇近几日来暴雨不断，但在前天下午突然加剧，一两点钟时“水没有任何预警涨起来了”，积水最深处有6至7米，“大家没有任何防备，好多车子、房子都被冲毁了”。村中不少群众因此被困，其中就包括前述带着四个月大女婴的年轻女性，以及一名50岁的母亲和她16岁的儿子，这四人被倒塌的房屋掩埋。

崔庙镇昨天未下雨，村中很多人自救后开始帮着救人，很多年轻人也回村加入救援。当天下午，大部分被困村民已被安全转移，部分被接去城中，有的被安置在村头地势高的位置或村内厂房中，但前述疑被埋压的四人始终未能找到。

“有几个救援人员来过，但需要大型设备才能施救，因此最终也无计可施。”杨女士昨晚透露，自己家中有长辈在村里参与了救援，“一天一夜没吃没睡”，眼下已累倒在床。

女婴姑父王先生说，家里人在前天下午2点左右得知弟媳和孩子二人被困的消息。因王宗店村远离市区，洪水肆虐之下，救援力量一时间难以到达，王先生和妻子曾一度在网上求助。昨天雨势稍减后，他赶往王宗店村。中午，现场传来消息，废墟尚有女婴哭声。

“房屋全部塌了，看不到受困者。（通过网友）联系了很多救援队，都说来，但现场还没有救援队到达。”王先生昨天下午4时受访时说，从前天下午开始，就一直在和当地村委会工作人员联系，但对方也表示无能为力。



“（失联）已经40多个小时了，时间就是生命，我等着我妈和我弟平安无事的消息。”前述50岁母亲和16岁弟弟均失联的范女士仍在焦急地等待。她从前天晚上开始，就和朋友在微博上求助，希望能有携带大型机械的救援队前往救人。

范女士说，自己在郑州上班，前天下午两点，老家有人打来电话，说她家房屋倒塌，其母亲和弟弟疑被掩埋。同时出事的，还有她的堂嫂及侄女，即前述那对年轻母女。

彼时，郑州城里也是暴雨如注。她通过微博发出求助信息，希望尽快派出救援队。

在数百条评论中，网友纷纷为她打气、出主意，要么留下救援队电话，要么询问她具体信息后，填写在网络中流传的“郑州暴雨求助信息文档”中。救援队昨晚从倒塌房屋中救起女婴，但因为缺少大型挖掘机械，搜救变得异常缓慢。

“又下雨了，救援队撤离（到安全位置）了。现在的问题是外面有器械的救援队进不来，而已在的救援队，又缺少装备。”范女士今晨接受采访时声音有些哽咽，她称自己正和父亲呆在一起，“现在还是救援的黄金时期，希望有大型器械的救援队能够帮助我们”。

