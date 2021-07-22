中国不接受世卫组织病毒溯源第二阶段计划

针对世界卫生组织近期提出了冠病病毒溯源第二阶段计划，中国国家卫生健康委副主任曾益新今天回应称，这一计划将“中国违反实验室规则造成病毒泄漏”作为研究重点之一，其中透露出对常识的不尊重和对科学的傲慢态度。“我们是不可能接受这样的计划的。”

根据央视新闻和环球网报道，曾益新在今天举行的国新办新闻发布会上回答记者有关提问时表示，“我听到这一个计划是感到吃惊的”。他强调，中方反对冠病病毒溯源工作政治化。第二阶段工作应该在第一阶段基础上延伸，应该以世卫大会73.1决议为指引，经过充分磋商和讨论，对于第一阶段已经开展过的，尤其是已经有了明确结论的部分，不应该重复开展。

曾益新说，今年3月30日，世界卫生组织正式发布了世卫组织召集的冠病病毒全球溯源研究：中国部分的联合研究报告，全球的溯源研究有了良好的开端。报告发布以来越来越多的科学证据表明，这份报告是一份很有价值的、权威的，经得起科学经验、经得起历史经验的一份报告。

曾益新说，这次溯源研究报告是全球溯源研究的中国部分，联合专家组最终确定了病毒出现途径的几种可能性：第一种，人畜共患病直接溢出是“可能到比较可能”。第二种，通过中间宿主引入是“比较可能到非常可能”。第三种，通过冷链传入，在去年各地的一些散发疫情中陆续发现了冷链传播有可能引入病毒，所以认为是可能的。最后一种可能性，实验室引入是“极不可能”。

至于下一阶段的溯源工作，曾益新表示，一方面，对于中国部分报告中明确需要补充完善的任务，中国正在积极支持相关单位和科学家持续地开展，努力地推进，并且会及时向世卫组织反馈。另一方面，中国部分的溯源报告为下一步全球框架下多国多地共同开展溯源研究指明了方向。

中科院武汉国家生物安全实验室主任、武汉病毒所研究员袁志明在同一场合就媒体十分关注武汉P4实验室的安全性作出回应时表示，作为生物安全等级、防护等级最高的实验室，武汉P4实验室在2018年正式投入运行以来，没有发生过任何病原泄漏和人员感染事故。武汉P4实验室按照国际要求和国家标准进行设计、建设和运行，不仅具有稳定可靠的生物安全防护设施，还建立了一套完整的生物安全管理体系和一支专业化的支撑、管理和维护人员队伍。

袁志明说：“可以肯定地说，武汉P4实验室的硬件设施、管理水平、人员队伍和工作方式，和目前世界上运行的其他P4实验室是一样的。”

针对有媒体曾经报道，“武汉病毒研究所有三名研究人员曾于2019年的11月份到医院就诊，其症状和冠病病毒是一致的”，袁志明反驳，这完全是无中生有。

袁志明还强调，2019年12月30日之前，武汉病毒研究所没有接触、保藏和研究过冠病病毒；武汉病毒研究所从来没有设计、制造和泄漏冠病病毒；目前为止武汉病毒研究所的职工和研究生，保持冠病病毒的“零感染”。

世界卫生组织本月中旬提议，要再派专家组前往中国展开第二阶段的冠病病毒溯源调查，其中包括对实验室和海鲜市场的调查。

世卫总干事谭德塞还呼吁中国当局对调查采取透明的态度，并称第一阶段的调查因为没有得到中国疫情爆发后的头几天的原始数据而受到了影响。