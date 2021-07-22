上海浦东将打造全球人民币离岸金融中心

上海浦东将构建更具国际竞争力的金融市场体系，打造全球人民币离岸金融中心。

据澎湃新闻报道，今天（22日）上午，上海市人民政府新闻办公室举行新闻发布会。中共上海市委常委、浦东新区区委书记翁祖亮，市政府副秘书长、浦东新区区长杭迎伟介绍上海贯彻落实中央《关于支持浦东新区高水平改革开放、打造社会主义现代化建设引领区的意见》的具体举措等有关情况。

杭迎伟在新闻发布会上说，中共总书记习近平要求浦东成为国内大循环的中心节点和国内国际双循环的战略链接，是对浦东的信任和重托。中央《引领区意见》的许多政策支持，为浦东打造中心节点、战略链接提供有力支撑。浦东将从三方面发力：

一是着力强化“四大功能”，推动“五个中心”能级跃升。金融方面重点是构建完善更具国际竞争力的金融市场体系、产品体系、机构体系、基础设施体系，打造全球资管、融资租赁、金融科技产业高地。打造全球人民币离岸金融中心。贸易方面重点是加快贸易创新转型，加快发展跨境电商、服务贸易、数字贸易、离岸贸易。航运方面重点是加快浦东枢纽建设，加强江海陆空铁紧密衔接，推动浦东国际机场同长三角共建辐射全球的航运枢纽。产业方面重点是在科技创新和“六大硬核产业”推动下，打造世界级产业集群。

二是着力建强一批平台，搭建配置全球资源的重要网络通道。包括建设国际金融资产交易平台、国际数据港、数据交易所、金融数据港等，做大做强有色金属、钢铁等大宗商品交易平台和酒类、化妆品等专业贸易平台。比如，本月8日，上海期货交易所沪铜指定交割仓库与上海国际能源交易中心国际铜交割指定仓库在外高桥保税区揭牌，标志着铜品种实现了“期货现货联动、国内国际打通”，未来这个模式将拓展到其他大宗商品品种。

三是着力强化辐射带动，更好服务“一带一路”和长三角一体化发展。用好“一带一路”技术交流国际合作中心等服务载体，提升与沿线国家（地区）贸易投资合作的便利水平，成为走出去的最好跳板和引进来的首选通道。依托长三角“一联盟一基地”，充分发挥长三角自贸试验区联盟作用，加强优势互补、优势共享；加快提升长三角资本市场服务基地功能，完善企业上市服务链，为长三角企业发展壮大提供有力支撑。