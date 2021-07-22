元朗事件七被告判囚三年半至七年

两年前的“元朗事件”中的七名被告，今天被香港法院判刑三年半至七年不等。

据星岛日报报道，2019年7月21日晚上，逾百名“白衣人”在元朗西铁站内手持木棍或藤条袭击他人，八名涉案男子事后被控暴动及有意图而伤人等罪。其中五人经审讯后被裁定全部罪名成立，另外两人则在开审前认罪，案件今在区域法院判刑。

八名被告为王志荣（55岁，运输工人）、黄英杰（49岁，电工）、林观良（49岁；商人）、林启明（44岁；商人）、邓怀琛（61岁；商人）及吴伟南（58岁，货车司机），邓英斌（61岁；退休），蔡立基（40岁；机械技工），原被控暴动及串谋有意图而伤人等六项控罪。林观良及林启明早前承认暴动罪，伤人罪则获控方不予起诉，留在法庭存档。至于王志荣被裁定罪名不成立，早前获无罪释放。

法院宣布，林启明被判监4年8个月，林观良被判监4年8个月，黄英杰被判监3年6个月，邓怀琛被判监7年，是区域法院最高的刑期；蔡立基被判监6年，邓英斌被判监3年9个月，吴伟南被判监4年。

另律政司已就获判无罪释放的被告王志荣，根据《区域法院条例》第84条以案件呈述的方式提出上诉。主审法官叶佐文表示，控方就首被告王志荣提出的影片清晰度足够，但影片内男子的面容与首被告并不完全相像，认为他并非首被告，故判罪名不成立。