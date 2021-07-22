哈利法克斯国际安全论坛将在台北办首场亚洲会议

继将2020年“马侃奖”颁给台湾总统蔡英文后，全球最具声誉的防卫事务论坛之一、哈利法克斯国际安全论坛（HFX）今天宣布，论坛首场亚洲重要会议地点选在台北。

据中央社报道，总部位于美国华盛顿的哈利法克斯国际安全论坛（Halifax International Security Forum，HFX）今天宣布，将与台湾国防安全研究院合作，在台北举办首场亚洲重大会议，预计在明年1月21日至23日登场。

HFX主席范普拉（Peter Van Praagh）表示，透过在台北举办这场意义重大的国际安全论坛，HFX将庆祝亚洲最蓬勃民主政体之一的勇气与成就。他说：“任何重视民主的人们，都能立即认知到此刻向台湾人民展现支持的重要性。”

HFX今年稍早曾因是否将年度“马侃公共服务领袖奖”颁给蔡英文卷入争议。美媒4月报道，HFX因打算将奖项颁给蔡英文，加拿大政府担心激怒北京，扬言将不再赞助该论坛。

消息传出后，美国重量级参议员梅南德兹（Bob Menendez）、殷荷菲（Jim Inhofe）致函加拿大总理杜鲁多（Justin Trudeau）与国防部长萨简（Harjit Singh Sajjan），表达支持HFX将“马侃奖”颁给蔡英文。加拿大众议院全院也无异议通过提案，同意蔡英文是奖项理想人选。

HFX最后于5月3日在推特发布影片，宣布蔡英文为2020年“马侃奖”得主。

美国参议院外委会共和党首席议员里契（Jim Risch）今天推文表示，在台北举办HFX论坛之举，正确地认知到台湾与其领导人的成就。他说：“台湾是民主与言论自由避风港，是讨论影响众人之关键安全议题的完美地点。”