郑州地铁还未恢复正常运行

针对有市民询问郑州地铁什么时候能正常运行，郑州地铁方面昨晚20时答复称，目前还没有接收到相关通知的。

根据郑州地铁官网信息，郑州地铁前天18时许因积水冲垮出入场线挡水墙进入正线区间，造成地铁五号线列车在海滩寺街站和沙口路站隧道停运，500余人受困，并最终导致其中12人死亡、五人受伤。

郑州地铁官网昨天变成黑白色，网站头图点亮了蜡烛，并写着“沉痛悼念郑州7.20重大灾害罹难者”的字样。

另据《河南日报》消息，省委书记楼阳生昨天到郑州市查看受灾情况，检查指导防汛救灾工作，随后在省防汛抗旱指挥部，楼阳生指出，要尽快恢复生产生活秩序。千方百计加快恢复供电、供水、通信等，特别是优先确保电力供应，全力保障道路、桥梁、涵洞畅通，谨防次生灾害发生。在保证绝对安全的前提下，有序恢复各类城市交通运行。要加强统筹协调，做好航空、铁路滞留旅客生活保障、转移转运。

根据郑州日报客户端最新统计，截止今早8时，郑州公交已恢复运营线路218条。消息称，每条线路的情况不一样，目前市区内多条道路还处于断行状态，多处隧道积水严重无法通行，造成公交线目前只能采取区间运行的方式运营，待道路通行条件具备安全通行时，郑州公交集团会及时恢复正常运营。

