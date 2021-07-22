前《苹果日报》四高层保释被拒 押至9月底再讯

四名前《苹果日报》高层被控“串谋勾结外国或者境外势力危害国家安全罪”，案件今日提堂。香港国安法指定法官苏惠德将案押后至9月30日，四名被告须被还押候审。

据香港电台网站报道，四名被告包括前《苹果日报》副社长陈沛敏、前《苹果日报》英文版执行总编辑冯伟光、笔名“李平”的前《苹果日报》主笔杨清奇，以及前《苹果日报》执行总编辑林文宗。

各被告都申请保释，提出的条件包括定期到警署报到、交出旅游证件、承诺不会接受传媒访问、不再于传媒行业工作、不会联络外国官员或议员，以及不会在向公众发布任何可能被视为危害国家安全的文章等。不过，控方反对保释。

国安法指定法官苏惠德听取控辩双方陈词后，决定不批准四名被告保释，四人须还押候审，其中三名被告将于下周三复核保释申请。

昨天，香港警务处国家安全处以涉嫌“串谋勾结外国或者境外势力危害国家安全罪”拘捕林文宗，指他涉嫌与一起于6月侦破的同类型案件有关。

陈沛敏、杨清奇以及冯伟光，上个月同样先后涉嫌“串谋勾结外国或者境外势力危害国家安全”被捕，不过之后获准保释。《明报》指出，陈沛敏原定9月到警署报到，其余两人下周报到，但香港警务处国家安全处昨天撤销三人保释，带返警署通宵扣查。

据统计，去年8月起至今，《苹果日报》以及其母公司壹传媒集团累计12人被捕、九人被起诉。被起诉者中，共七人被控“串谋勾结外国或者境外势力危害国家安全罪”，包括壹传媒创办人黎智英、时任壹传媒行政总裁张剑虹、时任《苹果日报》总编辑罗伟光。

香港记者协会发表声明说，对当局一再针对同一机构的新闻工作者表示愤慨，也对警方拘捕一家已停运的传媒机构前员工感到震惊及不解。

记协要求当局不要屡次以“国家安全”之名拘捕新闻从业员，向业界散播白色恐怖，并切实解释过往一直合法进行、理应受到《基本法》保障的新闻及出版工作，如何危及国家安全。